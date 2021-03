'El programa de Ana Rosa' ha puesto el foco este viernes en el escenario político de la Comunidad de Madrid. Ana Rosa Quintana ha entrevistado a Inés Arrimadas, con quien ha mantenido una charla cargada de tensión por sus diferentes puntos de vista sobre lo sucedido durante los últimos días.

Arrimadas le ha lanzado varios dardos a Isabel Díaz Ayuso durante su intervención en el matinal de Telecinco: "Dice que se presenta para sacar mayoría absoluta. Ya veremos si le sale bien". Ana Rosa, por su parte, considera que eso "no se sabe" y que serán los votantes quienes tengan la última palabra: "Ni Díaz Ayuso ni nadie, eso lo decidimos los madrileños".

"Por cierto, ¿quién va a ser su candidato?", le ha preguntado la periodista a su invitada, que se ha salido por la tangente: "En dos años volvemos a tener elecciones, no sé si eso los madrileños lo saben". "Sí, lo contamos ayer", ha replicado Ana Rosa mientras Arrimadas continuaba criticando la "irresponsabilidad tremenda" de Ayuso.

"Yo voy a dormir con la conciencia tranquila. En Murcia se ha intentado arreglar el problema hasta el último momento...", ha asegurado la política de Ciudadanos. Ana Rosa le ha interrumpido y ha salido en defensa, una vez más, de la presidenta de la CAM: "Entiendo que tuvieran motivos para hacer una moción de censura en Murcia. Pero ahora no puede decir que esto es culpa de Ayuso".

"Puedo decir que la reacción de Ayuso no la ha tenido nadie más, solo ella", ha respondido Arrimadas sin ocultar un gesto de sorpresa por la reacción de Ana Rosa, que defendía que "la mecha la enciende Murcia". Un argumento que no ha convencido a la líder de los naranjas, visiblemente incómoda durante la entrevista: "No estoy de acuerdo. Pero bueno, es una opinión, no pasa nada".