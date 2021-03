Durante la presentación de la cuarta temporada de 'Estoy vivo', Javier Gutiérrez dio unas declaraciones que, semanas después, han terminado provocando un gran revuelo. En una entrevista en el HuffPost, al actor le preguntaron qué borraría de la televisión y él no se cortó en mostrarse claramente en contra de los reality shows.

"Me molesta la zafiedad, lo grosero que tiene la televisión y que tiene mucho. Invadir la vida privada, ¿no? Bueno, los reality shows me parece que deberían desaparecer de las cadenas de televisión", afirmó.

"Me provoca sonrojo, pavor, estupor... que haya programas como 'Gran Hermano', que lleguen a este país a la edición vigesimoquinta, no sé en qué edición estará, y que sigan batiendo récords de audiencia y que sigamos elevando a la categoría de gente interesante a tipos o a tipas, sin oficio ni beneficio, y que sean iconos de la gente joven. Eso me parece peligrosísimo", añadió el premiado intérprete, desconocedor de que 'GH' no se emite actualmente en España.

Sus palabras, como era de esperar, no han gustado a los defensores de este tipo de formatos, entre los que se encuentran algunos rostros que trabajan en Mediaset, como es el caso de Miguel Frigenti: "Lo que provoca estupor y vergüenza es que a estas alturas siga habiendo personas que se creen de una superioridad intelectual y moral por no consumir determinados formatos de televisión", escribió el colaborador de 'Sálvame' visiblemente molesto.