La nueva edición de 'Supervivientes' ya calienta motores. El reality de Telecinco y Cuatro arranca este jueves 8 de abril, como adelantó en exclusiva YOTELE, y lo hace con un rumor que lleva varios días circulando sobre Jorge Javier Vázquez que todavía no ha sido zanjado.

El presentador lleva sin aparecer en pantalla aproximadamente dos semanas, desde que presentó el estreno de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' el domingo 21 de marzo. Desde entonces, no ha hecho acto de presencia ni en 'Sálvame diario' ni en 'Sábado Deluxe' y Carlota Corredera le relevó en la conducción del documental de Rocío Carrasco en su segunda semana.

Por este motivo, en las redes sociales se comenzó a especular hace varios días con que la ausencia de Jorge Javier Vázquez se debía a que iba a dar el salto a Honduras para presentar este año el reality desde la isla. Primero se dijo que lo haría durante toda la edición y posteriormente que solo serían unas semanas.

Sin embargo, lo comentado no se ajusta a la realidad. Según la información a la que ha tenido acceso YOTELE, el presentador regresará a Telecinco este jueves para el estreno de 'Supervivientes 2021' tras haber pasado unos días de descanso. Y lo hará, como siempre, desde el plató número 6 de la sede de la cadena en el madrileño barrio de Fuencarral.

La posibilidad de que Vázquez viaje a Honduras algún año para que viva la experiencia de saltar desde el helicóptero y además aporte un arranque novedoso con respecto a las ediciones anteriores, siempre se comenta en las semanas previas al arranque de la producción.

No obstante, nunca se lleva a cabo fundamentalmente por razones logísticas, a las que se sumaría en esta ocasión las particulares características médicas de Jorge Javier Vázquez, que desaconsejarían por completo un viaje de riesgo en tiempos de pandemia.