"¡A jugaaar!". Con esta invitación, echó a andar en 1988 en TVE-1 el mítico concurso 'El precio justo'. La mano de Joaquín Prat describía una ola mientras repetía el latiguillo con el que comenzaba uno de los programas más exitosos de la televisión, y que también presentó luego Carlos Lozano y Juan y Medio, y del que, además, salieron Ivonne Reyes, Beatriz Rico y Mónica Hoyos. Quince años después de su última emisión, en el 2006, y ya en euros y no en pesetas, Mediaset ha rescatado el formato con Carlos Sobera al frente, y haciendo triplete en la cadena, pues también conduce 'First Dates' y 'Supervivientes 2021'. Echando mano de su experiencia de celestino, el de Barakaldo le ha sacado los colores en el estreno, este lunes, a una de sus azafatas, Arianna Aragón, y cómo no, le ha preguntado si tenía pareja. "Todavía no me has presentado a tu novio, Ari”, le ha soltado sin previo aviso. Haciéndose la tímida, la joven le ha respondido que estaba soltera, y Sobera le ha rebatido: "Tu madre no opina lo mismo, Ari".

¿Quién es esa chica con la que Sobera se ha tomado tantas confianzas en plató? A sus 22 años, Arianna Aragón puede que sea una gran desconocida por el gran público, pero no para Sobera. La chica es hija de su mujer, Patricia Santamaría, y de Rodolfo, 'Rody', Aragón, el hijo menor del mítico Fofó, el abuelo al que Arianna no llegó a conocer. Su padre es sobrino y nieto de una de las sagas de payasos más famosas y uno de los integrantes del programa 'Los payasos de la tele'.

Junto a sus compañeros Aitor Ferrón y Paula Gómez, a quien recientemente se la ha relacionado con el modelo Andrés Velencoso, su misión como azafata en el programa será presentar los objetos a los concursantes para que adivinen su precio. Se trata de su debut en el mundo televisivo, en el que Arianna espera hacerse un hueco, así como en el cine.

Para Sobera, Ari, como la llaman en casa y los amigos, es como una hija. La conoció cuando solo tenía 5 años y Sobera se enamoró de su madre, la abogada y productora teatral Patricia Santamarina, con la que se casó en 2015. Forman una familia de lo más feliz, de lo cual presumen ambos en sus redes sociales. "No se corta nada, se come la pantalla", presume orgulloso el padrastro.

Una infancia en el circo

Además de llevarlo en la sangre, Aragón quiere demostrar su valía por méritos propios. Estudia Derecho en la Universidad Francisco de Vitoria y, además, se forma en arte dramático en la Escuela de Interpretación Cristina Rota. La muchacha sigue los pasos de sus padres. "Al principio no tenía claro qué quería ser, por eso me apunté a Derecho (como su madre), que al final sirve para muchas cosas. Sigo con ello y la voy a terminar. Pero la vocación estaba ahí. Yo he pasado la infancia en el circo y he crecido rodeada de gente de cine y televisión. Lo quieras o no, ese mundo te va atrapando porque forma parte de ti. Aunque la gente ve solo el lado glamuroso pero desconoce lo sacrificado que puede llegar a ser, las horas de trabajo y el esfuerzo que hay detrás", ha explicado la azafata.