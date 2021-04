María Galiana abrió la semana de invitados de 'El Hormiguero'. La veterana actriz, que el próximo mes de mayo cumplirá 86 años, acudió para hablar de sus proyectos, entre los que se encuentra la función teatral 'El abrazo', así como los nuevos capítulos de 'Cuéntame'.

Su extensa actividad profesional llamó la atención a Pablo Motos: "¿Tú que desayunas? Porque estás para que te convoque Luis Enrique", bromeó Motos. "Duermo mucho. Me acuesto muy pronto. A lo mejor es por eso", respondió ella con una sonrisa, para después confesar: "Duermo sin parar. No se puede dormir a mi lado porque ronco...".

La actriz contó que ya ha terminado de grabar la temporada 21 de 'Cuéntame', a lo que Pablo Motos dijo: "Vais a llegar a la pandemia", aunque lo cierto es que la longeva ficción de TVE ya ha llegado a la pandemia, puesto que esta temporada se está narrando dicho año en paralelo con 1992. "Igual te vacunan antes en 'Cuéntame'...", añadió el presentador, causando la risa de la intérprete.

"Pues a lo mejor me vacunan en 'Cuéntame', porque en realidad no me han vacunado", confesó ella. "Es que yo lo pasé", comentó Galiana, que contó que se infectó al principio de la pandemia: "En febrero de 2020 estaba ensayando una función en el Teatro Español de Madrid". La actriz se fue a comer con su amigo y médico de cabecera y al día siguiente "me llamó la esposa de mi amigo y me dijo que había amanecido con mucha fiebre y que le costaba respirar".

Acto seguido llamaron desde sanidad a la actriz y le explicaron que debía estar alerta ante posibles signos del virus. "Entonces yo pensé: pues va a haber que morirse...", dijo entre risas. "¿No tuviste miedo?", preguntó insólito el presentador. Ella respondió con su habitual guasa: "Mira no, porque a esta edad no lo tienes miedo. Para cuatro o cinco años que me quedan".