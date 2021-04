Alba Carrillo lleva varias semanas sin asistir a 'Ya es mediodía', lo que ha provocado que salten las alarmas entre los espectadores del programa. Para zanjar rumores, ya que muchos han teorizado sobre el motivo de su desaparición, la tertuliana ha dado explicaciones a través de su cuenta de Instagram.

Que Alba no haya vuelto a pisar el plató de 'Ya es mediodía' desde que criticó a Ana Rosa Quintana, productora del programa, es algo que ha llamado la atención de sus seguidores.

"¿Habéis calculado que AR tiene en su mesa a un 'señor' que dejó de hablar a su hijo años pero nunca le ha juzgado de mal padre? A las mujeres se nos exigen unas obligaciones respecto a la maternidad que a los hombres NO", escribió la modelo hace unos días en Twitter.

Unas palabras que le dedicó a la presentadora después de que esta apoyara un mensaje que escribió Rosa Villacastín sobre el documental del que todo el mundo habla: "¿Ha calculado Rocío Carrasco el daño que está haciendo a sus hijos? ¿Por qué si tanto ha sufrido no acudió, sin cámaras ni dinero de por medio, a las llamadas de su hija? ¿Por qué ahora?".

El Covid, culpable de su ‘desaparición’

Aunque muchos han especulado sobre la posibilidad de que Ana Rosa hubiera vetado a la colaboradora de 'Ya es mediodía', la propia Alba lo ha desmentido. En su cuenta de Instagram explica que ha estado recuperándose tras haber dado positivo en coronavirus.

"Quería esperar a estar bien al 100%, a dar negativo, para deciros que he pasado el Covid. Por eso he estado fuera de las redes y también de la tele", aclara la exconcursante de 'Supervivientes', que espera volver "dentro de poco" a Telecinco.

"Lo he pasado un poco mal porque yo tengo asma, estoy con aerosoles, me canso... He pasado por todas las fases que hay de Covid, pero ya he dado negativo", confiesa Alba, que finaliza con un mensaje de concienciación para sus seguidores:

"Muchísimo cuidado, poneos la mascarilla, poca broma con el Covid. Lo he pasado muy mal con el tema de la respiración, he perdido olfato y sabor. Aunque lo voy recuperando, cuesta volver a estar como siempre".