El último capítulo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' contó con unas imágenes que ni siquiera la misma Rocío Carrasco recordaba. En ellas, su exmarido Antonio David Flores mostró nuevamente su homofobia con comentarios en esta ocasión sobre su propio hijo David.

Sus declaraciones corresponden al programa 'Día a día' del 29 de junio de 2004, cuando Carolina Ferre presentaba en sustitución de María Teresa Campos. En la tertulia, la presentadora preguntó a Antonio David: "¿Canta como Rocío Jurado o como Ortega Cano?".

"Lo ideal es que cante como su abuela, porque lleva su sangre. Creo que ha quedado clara la respuesta", dijo Flores, dejando en el aire si le gustaba la voz de su exsuegra o no. "Todo se pega", dijo entonces la presentadora, a lo que el guardia civil respondió con sorna: "Eso sí y ese es el problema, ese es el problema... que muchas veces lo veo con falditas y eso".

"¿Cómo? Yo estas imágenes que acabo de ver no las había visto, pero me parece muy fuerte. Lo dice con maldad. Ahora mismo no te puedo decir nada de esto, porque se me pasan por la cabeza muchas cosas que no debo decir", comentó entonces Rocío. No es el primer comentario homófobo que se le escucha a Antonio David.