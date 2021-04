Rocío Flores se estrenó la pasada semana como colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'. Aunque en esa ocasión decidió marcharse del plató mientras se hablara de la docuserie que está protagonizando su madre, Rocío Carrasco, hoy la joven ha sorprendido a los allí presentes rompiendo su silencio para aclarar cómo se siente ante tal revuelo mediático.

La hija de Antonio David Flores, despedido de Telecinco por la repercusión del documental, ha asegurado que no aguanta más la presión mediática y que se juzguen todos sus actos. Sin temor, ha querido referirse al testimonio de su madre: "Hay muchas cosas que no son así, es que no son así. Y esa es la realidad", ha sentenciado la joven, que añadía: "Yo conozco perfectamente a mi madre. Sé perfectamente lo que he vivido en casa de mi madre".

"Se ha dicho que a mí se me ha criado en una casa con odio. En mi casa jamás en la vida se me ha provocado odio hacia mi madre. Jamás en la vida, siempre lo he dicho", ha afirmado visiblemente emocionada. Rocío asegurado que se siente "mal" con todo lo sucedido: "Me siento destrozada. Esto es muy injusto. Se superan los límites". Acto seguido ha hecho alusión al otro perjudicado de la guerra, su hermano: "Hay otra persona que se llama David Flores que también está sufriendo".

Para rematar, Rocío ha hecho alusión a la nula relación con su madre y ha asegurado que sí se puso en contacto con ella tanto después de 'Supervivientes' como el pasado mes de diciembre: "Lo he intentado por activa y por pasiva de forma privada. (...) Ayer volví a llamar a mi madre dos veces y veo que la única manera que hay es contactar públicamente". Acto seguido, mandaba un mensaje directamente a su madre: "Tus hijos están aquí. Levanta el teléfono. Llámanos, siéntate con nosotros. Vamos a aclarar las cosas pero no quiero más daño, más dolor. Lo digo totalmente de corazón y como lo siento".