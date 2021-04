El pasado domingo, 'Liarla Pardo' cumplió tres años en antena. El programa lo celebró con una entrevista a su presentadora, Cristina Pardo, a cargo de Anabel Alonso. La invitada preguntó a la periodista cómo fueron sus inicios en la cadena, lo que dio lugar a que en el pantallón se mostraran unas imágenes de una conexión en directo de Pardo, entonces reportera, años atrás. "Ahí iba borracha", confesó ella, lo que provocó la risa y la curiosidad de Alonso.

"En teoría trabajaba de lunes a viernes y un sábado me fui a La Latina", comenzó relatando ella. Sin embargo, "justo ese día parecía que se iba a anunciar el rescate financiero. Me llamó Ferreras y me dijo que tenía que ir. Le dije que me había bebido tantos gintonics como millones nos van a dar para reflotar el sistema financiero, pero tuve que ir igual".

Cristina Pardo explicó que se tuvo que maquillar "en un baño de un tugurio que tenía muy poca luz" para asistir a la rueda de prensa de Luis de Guindos. "Cuando terminó me dijeron que tenía que entrar en directo, pero yo no entendía mi letra", confesó la presentadora, que añadía: "Si me conoces bien te podías dar cuenta de que estaba un poquito espesa, pero creo que no se notó".

Previamente, Pardo habló de sus dificultades cuando entró como reportera: "Yo venía de la radio y cuando empecé en laSexta nos hicieron un cursillo sobre cómo montar vídeos. Yo dije que no servía para esto". "Me han dado este programa, que estoy muy agradecida, aunque yo también he trabajado mucho", reconocía.