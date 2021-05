10 famosos encerrados durante 6 horas sin poder reírse. Así se podría definir 'LOL: Si te ríes pierdes' de Amazon Prime Video en el que, Arévalo, Yolanda Ramos, El Monaguillo, Silvia Abril, Rossy de Palma, Mario Vaquerizo, Edu Soto, David Fernández, Carolina Noriega y Paco Collado compiten por mantener la seriedad haciendo frente a las bromas de sus compañeros, conviviendo en un recinto vigilados por 51 cámaras.

Santiago Segura es el conductor de este programa, que se convierte en el gran provocador y el único que se puede reír: “Me encanta porque puedo adoptar el papel de villano, me ha fascinado. Cuando yo veía películas de James Bond siempre me identificaba con el malo y presentar un talent show es algo que me apetecía, con el incentivo además de que es algo novedoso en España”. El protagonista de Torrente, estará acompañado de Xavier Deltell y Cañita Brava, que serán los encargados de vigilar que los concursantes no se salten las normas.

“Ha sido muy duro”, reconoce Edu Soto. “Lo peor de grabar este programa ha sido el agotamiento mental de no poder reírte cuando todo el mundo estaba provocándote. La gente se lo va a pasar muy bien riéndose a nuestra costa, sin nosotros poder hacerlo”, añade el cómico.

Mario Vaquerizo aprovechará su pobre nivel de inglés para provocar la risa de sus compañeros: “No me vanaglorio de no saber hablar inglés, es de lo que más me arrepiento. Me frustro mucho cuando estoy en situaciones en las que tengo que hablarlo y no puedo llegar a comunicarme del todo”.

Por su parte Sergio Fernández, El Monaguillo, rechaza por completo las comparaciones entre ‘LOL’ y Gran Hermano: “No es ni parecido. De hecho, no hay edredoning ni nada que se le parezca. Aquí nos conocemos todos, la finalidad no es otra que no reírse”.

“’LOL’ le va a resultar muy divertido a los espectadores, va a funcionar muy bien, va a haber tantas ediciones como Amazon Prime Video quiera porque es un formato joya”, asegura Silvia Abril. Yolanda Ramos añade: “No hay nada marcado, todo es totalmente espontáneo. Ver a un grupo de gente que no se puede reír traspasa la pantalla y engancha al espectador”.

Para Arévalo participar en LOL ha sido una experiencia completamente novedosa: “Haciendo una comparativa con el campo, nos metieron como cabras ahí dentro para que hacer lo que quisiéramos. Cada uno hacía lo que le daba la gana con tal de provocar la risa al resto. Llegó un momento en el que teníamos más ganas de hacer reír que no de reírnos nosotros”.