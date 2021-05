Mercedes Milá nunca había tenido perro. Hasta que hace unos años llegó Scott, un can de la raza Schnauzer que le regalaron a su madre para que le hiciera compañía tras la muerte de su marido y que acabó teniendo una gran complicidad con la periodista. Con él no solo comparte ahora su vida, sino que también forman pareja laboral en 'Scott y Milá', el programa de reportajes de Movistar+ que regresa este jueves 20 de mayo a la plataforma (22.00 horas, en #0, dial 7) con el estreno de su tercera temporada.

La primera entrega está dedicada a la sexualidad masculina, tras abordar en la anterior temporada la femenina, e incluye visitas a un taller de kung fu sexual para aprender a tener orgasmos sin llegar a eyacular y a otro de nuevas masculinidades. "Los expertos nos hablan del miedo de los hombres y del complejo a no saber hacer lo que ellos creen que a nosotras nos gusta", comenta la presentadora sobre una tema que cree que está muy relacionado con la falta de educación en los colegios.

"Los hombres han pasado de ser los reyes del mambo a encontrarse con mujeres que les dicen que hay cosas que no les interesan. Asumir todo eso requiere tiempo y educación en los colegios", comenta, aludiendo a países como Suecia, donde los alumnos dan clases de sexualidad desde muy pequeños, que van evolucionando a medida que los estudiantes van creciendo. "Aquí no solo no se hace eso, sino que en muchos sitios los padres ponen dificultades para que haya cursos de sexualidad pensando que van a hacer que sus hijos tengan sexo mucho antes, cuando está demostrado que es al contrario", recalca.+

Otro de los programas se centrará, precisamente, en la educación y los métodos de enseñanza actuales, un tema que siempre le ha interesado a Milá. "Quizá porque yo me aburría en el colegio mi obsesión durante muchos años ha sido qué hacer para que a los chavales no les pasara lo mismo que a mí", reflexiona la periodista, que asegura que buscando testimonios para su programa encontró a la horma de su zapato. "Fuimos a conocer a Francesco Tonucci, un experto que dice que hay que educar no basándolo todo en lo que tú les vas a explicar a los niños, sino escuchándoles y descubriendo qué les gusta para ir hacia ese camino", explica. "Yo buscaba, como cuando hice 'Queremos saber', proyectos educativos ilusionantes y los he encontrado", añade.

Lo que no le resulta tan ilusionante es la política actual. "Estoy profundamente enfadada con los políticos. Ya se ha acabado el tiempo de descuento, tienen que cambiar su actitud hacia los ciudadanos y los temas que nos afectan y no actuar como un rebaño que tienen peleitas entre ellos y que hablan unos lenguajes que solo ellos entienden y que están hechos de cara a las elecciones y los resultados de márketing", critica. "Mira lo que pasa en Catalunya, que están cobrando un sueldo importante durante meses. Si al menos dijeran que mientras negocian y no cierran un acuerdo se suspenden el sueldo... Pero no. Y sé que muchos se ellos se avergüenzan de ello", recalca.

Críticas al acento catalán

Milá, que vive a medio camino entre Madrid (donde tiene su casa desde 1977), Barcelona (donde está su familia) y Menorca (su "santuario"), recuerda "con cariño" su experiencia trabajando en TV-3 en el programa 'Dilluns, dilluns', en 1988, aunque solo duró seis meses y nunca más la han fichado para la tele catalana. "Hacía entrevistas de una hora y eso para mí era un gran reto, pero eran un poco pesados con la forma en la que hablaba catalán. A mí me parecía mucho más importante a quién entrevistaba y lo que decía que si el acento era bueno o malo", rememora.

El futuro de la alimentación y la relación de los humanos con sus mascotas serán las otras dos entregas de la tercera temporada del programa de Milá, que está tanteando preparar un nuevo espacio sobre libros, como ya hizo con 'Convénzeme' en Mediaset, que rodaba en la librería barcelonesa +Bernat, de la que sigue siendo socia. ¿Y qué sueño le queda por cumplir a una periodista que ha estado al frente de fenómenos como 'Gran hermano' y 'Queremos saber'? "Me gustaría hacer un programa con niños. Me da mucha envidia Juan y Medio, que tiene su programa en Andalucía y te tronchas con los pequeños", subraya la periodista.