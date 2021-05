Blas Cantó ya sabe en qué puesto actuarán en la gran final de Eurovisión 2021. Después de terminar la segunda semifinal y conocer quiénes serán sus 25 rivales, el representante de España en el festival celebrado en Róterdam (Países Bajos) actuará en el puesto número 13.

El artista murciano con 'Voy a quedarme' después de que lo haga la candidatura islandesa encabezada por Daði og Gagnamagnið y su tema 'Ten years' y antes del número moldavo realizado por Natalia Gordienko con el tema 'Sugar', en los puestos 12 y 14 respectivamente, justamente en la frontera entre la primera y segunda parte del show.

No es la primera vez que España actúa en la posición 13 en su historia en el Festival de Eurovisión. Serafín Zuburi y David Civera también actuaron en la posición 13 durante sus participaciones en las ediciones de Estocolmo 2000 y Copenhague 2001 con 'Colgando de un sueño' y 'Dile que la quiero'.

Como ocurre desde el año 2013, el orden de actuación es elegido por los productores ejecutivos de las cadenas públicas neerlándesas (NPO, NOS y AVOTROS) y la UER, partiendo del resultados de los diferentes sorteos de las mitad que se realizan en las ruedas de prensa con los miembros del Big5 y los clasificados de ambas semifinales.

Malta actuará en la posición 6, Suiza en la 11, Francia en la 20 y Suiza en el 24

En este orden de actuación, Francia e Italia, grandes favoritas para llevarse el micrófono de cristal en esta edición, solo estarán separadas por cuatro posiciones en la segunda mitad de la gran final, ya que Barbara Pravi actuará en la posición 20 y Måneskin en la posición 24. En cambio, Destiny y Gjon's Tears, defenderán las candidaturas de Malta y Suiza, respectivamente, en el puesto 6 y 11 de una final que abrirá Elena Tsagrinou (Chipre) con 'El diablo' y cerrará Senhit y Flo Rida (San Marino) con 'Adrenalina'.

🇨🇾 Chipre / Elena Tsagrinou - 'El Diablo'

🇦🇱 Albania / Anxhela Peristeri - 'Karma'

🇮🇱 Israel / Eden Alene - 'Set Me Free'

🇧🇪 Bélgica / Hooverphonic - 'The Wrong Place'

🇷🇺 Rusia / Manizha - 'Russian Woman'

🇲🇹 Malta / Destiny - 'Je Me Casse'

🇵🇹 Portugal / The Black Mamba - 'Love Is On My Side'

🇷🇸 Serbia / Hurricane - 'Loco Loco'

🇬🇧 Reino Unido / James Newman - 'Embers'

🇬🇷 Grecia / Stefania - 'Last Dance'

🇨🇭 Suiza / Gjon's Tears - 'Tout l'Univers'

🇮🇸 Islandia / Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ - '10 Years'

🇪🇸 España / Blas Cantó - 'Voy a querdarme'

🇲🇩 Moldovia / Natalia Gordienko - 'SUGAR'

🇩🇪 Alemania / Jendrik - 'I Don't Feel Hate'

🇫🇮 Finlandia / Blind Channel - 'Dark Side'

🇧🇬 Bulgaria / Victoria - 'Growing Up is Getting Old'

🇱🇹 Lituania / The Roop - 'Discoteque'

🇺🇦 Ucrania / Go_A - 'Shum'

🇫🇷 Francia / Barbara Pravi - 'Voilà'

🇦🇿 Azerbaiyán / Efendi - 'Mata Hari'

🇳🇴 Norway / TIX - 'Fallen Angel'

🇳🇱 Países Bajos (Anfitrión) / Jeangu Macrooy - 'Birth of a New Age'

🇮🇹 Italia / Måneskin - 'Zitti E Buoni'

🇸🇪 Suecia / Tusse - 'Voices'

🇸🇲 San Marino / Senhit - 'Adrenalina'