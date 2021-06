Pablo Díaz sigue haciendo historia como concursante de 'Pasapalabra', donde ya acumula 195.000 euros tras haberse enfrentado a más de 230 roscos en el último año. El tinerfeño, que no cesa en su empeño de alzarse con el ansiado bote, ha concedido una entrevista en la que valora su paso por el programa de Antena 3 y en la que, además, habla sin tapujos sobre sus inclinaciones políticas.

En el canal de Twitch de Act2ality, Pablo desveló lo que hizo con su voto en las elecciones a la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo. "No he votado. O sea, me he abstenido", reconoció después de que la entrevistadora le preguntara por este asunto. El violinista dio más detalles sobre el motivo por el que decidió abstenerse: "Si soy sincero, no creo que haya ningún partido que represente mi ideología política. Te juro que, en ese sentido, sería abstención activa".

No obstante, matizó a qué partido hubiera votado en el caso de que tuviera que decantarse por uno de ellos: "Teniendo en cuenta cómo han sido las últimas elecciones en Madrid, y teniendo en cuenta que sé lo que no quiero que gobierne... Probablemente hubiera votado al PSOE para que no gobernara Vox". Eso sí, dejó claro que lo hubiera hecho "a desgana total porque no querría votar a ese partido".

"Pensaba que Ayuso iba a tener menos representación y que había un peligro real de que Vox tuviera más presencia", reconoció Pablo, que no se arrepiente de su voto: "Sin tener en cuenta eso, me reafirmo en lo que he hecho".