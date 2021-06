Los Javis visitaron este miércoles 'El Hormiguero' para hablar de sus trabajos en Atresmedia como investigadores de 'Mask Singer' y jueces de 'Drag race'. Pero al margen de estos programas, la pareja de creadores también revelaron algunas anécdotas, como su encuentro con los reyes de España en el centenario de Berlanga.

"Ha sido más natural de lo que yo me esperaba. Hablaban de la exposición, de cine, muy natural, me he sentido bien", confesaba Calvo, mientras Ambrossi reconocía que le había "molado". Pero no eran los únicos reyes que habían conocido, ya que tal y como revelaron mantienen una "amistad" con la mismísima reina del pop, Madonna.

Después de que Pablo Motos les insistiese para que hablaran en mayor profundidad sobre esta anécdota, finalmente se soltaron: "Son las 3 de la mañana y de repente veo un mensaje: "Madonna os quiere conocer en 5 minutos". Despierto a Javi, le leo el mensaje, que se afeite, que se levante... Y cuando estamos preparados nos dicen que se retrasa media hora", comenzó recordando Calvo.

"Nos hacemos un café para esperarla" mientras habían improvisado "un set" para la videollamada con la artista. "De golpe aparece. Que le había gustado muchísimo 'Veneno', que le había emocionado, que le había encantado... ella es maravillosa, encantadora. Es especial, mágica", reconoció Calvo.

"Nos entendimos muy bien, comentamos la serie y nos dijo que nos quería conocer. Que fuéramos a conocerla", revelaron. Ambos viajaron hasta su residencia en Londres y explicaron que al principio pensaron que eran dos fans pero que al decir su nombre les abrieron "y lo que pasó dentro pertenece a la intimidad". Además de deshacerse en halagos con la cantante, ambos confesaron también que tienen un grupo de WhatsApp con ella.