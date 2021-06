Sylvia Pantoja ya ha aterrizado en España tras su expulsión de 'Supervivientes'. La polémica concursante llegó al plató de 'Conexión Honduras' haciendo balance de su mala relación con Lara Sajén: "Esta señora ha jugado conmigo todo el concurso para hacerse un concurso de protagonista, y por cierto, ¿dónde le habéis hecho el casting?".

En el plató se encontraba Anabel Pantoja, sobrina de la tonadillera y pariente suya, que no dudó en replicar: "Pues habrá hecho el mismo casting que te han hecho a ti, ¡yo flipo!". "Si te parece un personaje díselo al director del casting, porque tiene que estar contento con el comentario que has hecho", añadió la colaboradora.

Fue entonces cuando el conflicto se trasladó de la isla al plató. El programa recordó los comentarios que Anabel había hecho de Sylvia mientras ella se encontraba concursando. Entre otras perlas, Anabel hablaba de que Sylvia era envidiosa y se mofaba de que hubiese tenido que irse a otro país a dedicarse a la música.

"Estoy un poquito harta de la palabra envidiosa. ¿Envidia de qué? Me voy a subir un poquito el ego que también toca ya de que yo lo tenga. ¿Envidia de cara? ¿Envidia de cuerpo? ¿Envidia de voz? ¿Envidia de qué? Yo la envidia no la conozco, a lo mejor la envidia la tienes tú", replicó Sylvia contoneándose y presumiendo de tipo. "¿Yo de ti? ¿Se puede ser mejor cantante que cuando te tocaron lo de las canciones no te sabías ni la letra de tus canciones? ¡Te sabes las de tu prima y no las tuyas propias, viva la cantante!", respondió Anabel, que añadió a voces: "El físico no lo es todo, lo importante es lo interior".