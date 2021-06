Los espectadores de 'Supervivientes' fueron testigos de un curioso crossover durante la noche de este domingo. Los concursantes tuvieron que enfrentarse a un juego en el que debían averiguar qué dos frases habían dicho sus compañeros sobre ellos a sus espaldas. De las cinco opciones disponibles tres eran falsas, algo que la propia organización del programa aprovechó para introducir unas declaraciones de Rocío Carrasco sobre Olga Moreno.

"No tiene coño, no lo tiene". Esa fue una de las frases que tuvo que leer la mujer de Antonio David Flores, la cual no había salido de la boca de ninguno de los habitantes de la isla. Su verdadera autora, Rocío Carrasco, la pronunció en una de las entregas del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' mientras hablaba de Olga.

Este momento provocó las carcajadas de muchos espectadores en las redes sociales, pero parece no haber hecho ninguna gracia entre los presentadores de 'El programa de Ana Rosa'. Así lo ha manifestado esta mañana Joaquín Prat, que no ha ocultado su malestar con quienes idearon esta situación.

"Con todos mis respetos para mis compañeros de 'Supervivientes', no veo oportuna la frase", ha dicho el periodista mientras los colaboradores analizaban la gala de anoche. La misma opinión tenía Ana Rosa Quintana, que se ha sumado a sus palabras: "Están pidiendo que no mezcles y están mezclando ellos".

Prat ha argumentado que, de esta forma, se están juntando temas del concurso con otros del exterior: "Una cosa es lo que pasa fuera y otra lo que pasa dentro". "O café para todos o para ninguno", ha zanjado el copresentador.