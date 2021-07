Los trabajos están muy presentes en las distintas citas de los comensales del restaurante de 'First Dates'. Este es caso de Blanca, una cirujana maxilofacial de 28 años, que no tuvo reparos de hablar de una de las 'peculiaridades' más llamativas de su oficio: "No estoy buscando el amor, vengo del gremio de la medicina, donde la tasa de cuernos es muy alta".

"Llevo sin pareja más de tres años y soy fiel hasta a los rollos, nunca estoy con dos a la vez, pero es que me duran dos semanas", dijo Blanca nada más entrar en el restaurantes del dating presentado por Carlos Sobera, que incluso le sacó un parecido razonable: "¿Te han dicho que te parece a Brooke Shields?".

Instantes después, la madrileña conoció por primera vez a Héctor, un director comercial gijonés de 34 años, que se definió como una persona que siempre creerá en el amor: "He sido así desde niño y lo seré hasta que me muera y, por muchos palos que me lleve, nadie me va a quitar esa esperanza".

Una vez sentados en la mesa tras sus presentación, la verdad es que los dos vivieron una velada bastante agradable, hablando de numerosos temas como, por ejemplo, sus antiguas relaciones sentimentales. Es más, Héctor le desveló a Blanca que era divorciado. "Me alegro que os dierais cuenta de que no funcionara porque hay mucha gente que tiene hijos para intentar arreglarlo y es un error garrafal", respondió la cirujana, disculpándose posteriormente con él al saber también era padre de un hijo: "Soy especialista en hacer en meter la pata".

En los minutos finales de la noche, la conexión que ambos sintieron fue determinante en 'La decisión final', ya que ambos quisieron por una segunda cita para conocerse mejor fuera del restaurante de 'First Dates'. "Creo que es un chico que tiene mucha presencia, eres elegante, majo, estás siempre sonriendo... y el hecho de que estés divorciado y tengas un hijo me parece un punto muy importante. Eres maduro a otro nivel", aseguró Blanca.