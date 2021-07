En la tarde de ayer se hizo público que el periodista Javier Ruiz no va a continuar como colaborador de 'El programa de Ana Rosa' a partir de la próxima temporada. Según informó el diario Público, el periodista acudía ayer miércoles 7 de julio a 'El programa del verano', la versión estival del espacio sin la presentadora titular, y cuando terminó la emisión se le comunicó que esa sería su última participación en el magacín matinal.

Dicho diario apuntó a que el motivo de este repentino adiós se debe a que, en su última intervención y a colación del debate sobre el asesinato del joven Samuel el pasado fin de semana en A Coruña, el periodista reivindicó el carácter homófobo del suceso.

Sin embargo, personas del entorno del programa aseguran a este portal que la salida de Javier Ruiz se encuadra dentro de una renovación de colaboradores que el programa acometerá de cara a la próxima temporada y que, por tanto, su despido no se debe a su exposición sobre la homofobia en el caso de Samuel.

El periodista se quejó de que algunas formaciones políticas se dedican a enterrar ideas como la igualdad y aseguró que existe "un clima de LGTBIfobia", con agresiones en auge. "Cuando tú matas a un tío llamándole maricón hay un componente de odio y de odio contra los homosexuales. Es indiscutible", afirmó.

"Lo que más me sorprende es la reacción política de los que están intentando atenuar esto. No, mira, tenemos un problema, tenemos que atajarlo, son necesarias leyes para atajar esto y punto. No creo que tengamos mucho más debate", expresó el periodista, que rápidamente fue aplaudido en Twitter por sus palabras.

Pese a que no continuará participando en 'El programa de Ana Rosa', Vertele afirma que Javier Ruiz continuará trabajando como tertuliano en 'Ya es mediodía' y 'Cuatro al día', los otros dos espacios de la productora Unicorn en los que también colabora.