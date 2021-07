Rocío Carrasco ha acudido este martes al plató de ‘Sálvame’ para ejercer como defensora de la audiencia. Pero además, dejando a un lado su sección, no ha tenido ningún problema a la hora de pronunciarse sobre el polémico paso de Olga Moreno por 'Supervivientes'.

Jorge Javier Vázquez, que ha ido a recoger a la colaboradora a las puertas del estudio, ha imitado frente a ella los habituales llantos de la mujer de Antonio David Flores en el reality show de Telecinco, que esta semana afronta su gran final. "¿Lo has visto?", le ha preguntado a Rocío, haciendo referencia a unas imágenes en las que la concursante aparece llorando.

"No lo he visto, pero me lo han dicho. No me extraña nada, porque ella es una superviviente nata", ha soltado Rocío antes de añadir: "Lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento sin importarle, está claro".

"¿Crees que si ganara los 200.000 euros te tendría que dar el 20%?", le ha preguntado el presentador a la colaboradora, que ha lanzado otro dardo a Olga por los mensajes que ha ido dejando desde Honduras: "Bueno, yo parece que he ido allí".

Olga Moreno estalla en ‘Supervivientes’

Telecinco emitirá mañana, en la primera parte de la final de 'Supervivientes', unas imágenes en las que Olga rompe a llorar por la docuserie de Rocio Carrasco. "Lo que hemos sufrido para que esos niños estén bien", "solo quería ayudar a esos niños para que tuvieran una infancia bonita", "somos buenas personas", "están criados sin rencor y sin odio" o "es un padre ejemplar" son algunas de las frases que dice entre lágrimas y que mañana podrán verse al completo. "No voy a dejar que nadie pisotee a mi gente", asegura en el avance.