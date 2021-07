'La última cena' regresa en principio este jueves a Telecinco de la mano de Paz Padilla, aunque todo puede pasar dada la guerra de programación con Antena 3. El lío con el baile de días también fue tema de conversación ayer en 'Sálvame', cuando el propio Jorge Javier Vázquez preguntó: "Entonces, ¿el jueves me toca trabajar?".

El presentador puso cara de sorpresa al "conocer" que no era el conductor de esta nueva edición: "Ah, ¿que no lo presento yo?". "¿Qué pasa ahora en Telecinco que me están quitando todos los programas?", se preguntó entre las risas de los colaboradores. "¿Lo presenta Paz? ¿Pero no era mi programa?", insistió.

El programa puso la promo de la nueva temporada, protagonizada por Paz Padilla. "No sé... esto era mío", dijo tras terminar el vídeo. "Si ya verás tú, que al final no voy a presentar ni la gala de Supervivientes, ya verás", añadió irónico."Pues nada... ¡Vaya racha llevo este año! Primero Rocío, ahora La última cena... Cuando empieza la decadencia no hay quien la pare", dijo el presentador, que también dejó de presentar los debates del documental de Rocío Carrasco tras la primera emisión.

Las pullas no acabaron aquí, ya que Jorge recordó una famosa frase que le dijo Paz en un directo en el que se vio cierta tensión entre ambos presentadores del programa: "Cuidado, porque torres más altas han caído. Todo lo que sube baja, ya me lo dijeron aquí ya... No me acuerdo quién me lo dijo".