Este jueves fue el último día de Jesús Cintora al frente de 'Las cosas claras', cancelado tras una temporada que no ha cumplido las expectativas de TVE en términos de audiencia. La despedida del periodista, que pronunció un discurso final con el que dejó varios recados, contó además con un detalle que pasó desapercibido para muchos de los espectadores que vieron la última entrega del programa.

En el último minuto de emisión, Cintora se dirigió a los trabajadores que estaban detrás de las cámaras para que le acompañaran en su adiós. "Invito a que entren mis compañeros, que pueden entrar ya", dijo el presentador sin que nadie diera el paso para salir en pantalla.

"Podéis pasar", insistió mientras miraba al equipo que en ese momento se encontraba en plató y que, sin embargo, prefirió mantenerse al margen durante el monólogo final de Cintora, que lanzó un contundente mensaje: "Nos quitaron de un programa ('Las mañanas de Cuatro') con un Gobierno, ahora nos quitan con otro".

El adiós de Cintora en TVE

Durante el tramo final de 'Las cosas claras', Cintora quiso conocer las opiniones de algunos de sus colaboradores sobre la cancelación. "Ha sido un honor y un privilegio estar aquí contigo. Esto confirma lo que tú y yo hemos hablado alguna vez. No hay nada más peligroso en España que hacer periodismo, ser independiente y que la gente te vea", afirmó Antón Losada.

"Hay una clave ahí, lo de que la gente te vea. Porque este programa tiene buena audiencia", aportó Cintora sin hacer referencia a que su programa era quinta opción de su franja con una media del 7,3%, lo que supone 4,8 puntos menos que 'Al rojo vivo'.

Cintora aprovechó sus últimas palabras para darles las gracias a los espectadores: "Sin ustedes no tiene sentido nada". "Tengo la enorme suerte de que hay gente que incluso me defiende, porque no comprende las cosas y no las acepta. Gracias al equipo, es espectacular. Hay un enorme talento. Nadie ha venido por ser mi primo, mi novia o mi hermana, la gente ha venido por su talento", subrayó.

Por otro lado, hizo referencia al nuevo programa que seguirá estando producido por LaCoproductora y que tendrá a Ion Aramendi como presentador, como adelantó en exclusiva YOTELE. "La productora sigue, yo no. Yo no decidí externalizar esto, lo digo por algunos compañeros de TVE", comentó, pronunciándose de esta forma sobre una de las mayores polémicas que han rodeado al formato desde su estreno. "Hacemos periodismo, hay gente que por detrás hace otras cosas", zanjó.