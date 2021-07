Carmen Borrego ha descubierto esta tarde que cocinará junto a Kiko Hernández, uno de sus mayores detractores, en la segunda entrega de ‘La última cena’, que se emitirá en directo este jueves en Telecinco. Después de protagonizar una brutal discusión ante las cámaras de 'Sálvame', los ‘enemigos íntimos’ han conocido que deberán dejar a un lado sus diferencias para cumplir las expectativas de los comensales.

"Si no pasara de todo lo que Kiko dice de mí, estaría loca. Es diario. Me nombra hasta en la teletienda. Tiene una obsesión que no la entiendo", se ha quejado Carmen ante el colaborador, que ha replicado: "La obsesión que tienes tú también... ¿Por qué te pones a verme si tanto daño te hago?".

La tensión ha ido en aumento después de que Kiko se haya metido con la papada de la hija de María Teresa Campos. "Con lo inteligente que eres, parece mentira que tengas tan pocos argumentos como para recurrir al físico", se ha defendido ella. Acto seguido, el tertuliano ha lanzado un dardo al programa en el que colabora los fines de semana: "Si no vienes aquí a esto, vete a 'Viva la vida' y ahí tomáis el té".

Cuando el programa ha anunciado que formarán equipo en las cocinas de 'La última cena', han puesto rumbo al mercado para comprar los ingredientes necesarios. "Me gustaría que mañana hicierais las paces", ha pedido Belén Esteban ante un Kiko nada convencido: "Ya te digo yo que no. Espérate que mañana acabe la noche".

'La última cena' regresó la semana pasada a Telecinco como plato principal de su parrilla, a la espera de las grandes apuestas del otoño. El concurso que produce La fábrica de la tele cuenta en esta ocasión con Paz Padilla como maestra de ceremonias en sustitución de Jorge Javier Vázquez.