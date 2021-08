Antena 3 vivió el lunes una gran jornada que le llevó a empatar de nuevo con Telecinco cuando tan solo queda un día para que finalice agosto. La cadena consiguió tal hazaña gracias al nuevo liderazgo de 'Inocentes', que anotó un correcto 12,1% y 1.027.000 espectadores, suficiente para quedar por encima de 'Doc' (9,1%988.000). Grandes datos para 'Pasapalabra' (23,2% y 2.136.000), que fue lo más visto del día, así como para 'La ruleta de la suerte' (19,7% y 1.705.000). Por la tarde, 'Tierra amarga' plantó cara a 'Sálvame' con un buen 15,4% y 1.439.000 fieles.

Prime time

'El Hormiguero stars': 1.372.000 y 10,7%

'Inocentes': 992.000 y 12,1%

'Alta tensión': 1.302.000 y 10,1%

'Doc': 962.000 y 9,2%

'Viaje al centro de la tele': 1.159.000 y 8,9%

'Cine español': "Loving pablo": 957.000 y 8,9%

'El intermedio: The very best': 555.000 y 4,4%

'El taquillazo': "Los juegos del hambre": 527.000 y 5,7%

'First dates': 447.000 y 4%

'First dates': 1.231.000 y 9,6%

'Cine Cuatro': "Ghost in the shell:el alma de la maquina": 622.000 y 6,6%

'Cine La 2': "El crepúsculo de los dioses": 407.000 y 3,3%

Late night

'Tierra amarga': 230.000 y 8,2%

'Doc': 676.000 y 11,5%

'Doc': 392.000 y 14,1%

'Cine Cuatro 2': 162.000 y 4,5%

'Cine La 1 ': "El silencio del pantano": 303.000 y 6%

'Cine laSexta': "Demonios de su pasado": 73.000 y 2,3%

'Las décadas de diana': 138.000 y 1,9%

Sobremesa y tarde

'Amar es para siempre': 1.313.000 y 12,8%

'Tierra amarga': 1.387.000 y 15,5%

'¡Boom!': 1.056.000 y 13,2%

'Pasapalabra': 2.064.000 y 23%

'Sálvame limón': 1.286.000 y 11,9%

'Sálvame naranja': 1.378.000 y 15,5%

'Sálvame tomate': 1.216.000 y 13,4%

'Dos vidas': 559.000 y 5,5%

'Servir y proteger': 588.000 y 6,4%

'El cazador': 561.000 y 6,8%

'España directo': 463.000 y 5,7%

'Aquí la tierra': 713.000 y 7,6%

'Zapeando': 725.000 y 6,7%

'Más zapeando': 589.000 y 5,7%

'Más vale tarde:avance': 450.000 y 4,7%

'Más vale tarde': 494.000 y 5,8%

'Todo es mentira': 580.000 y 5,4%

'Todo es mentira bis': 484.000 y 4,9%

'Cuatro al día': 441.000 y 5,2%

'Cuatro al día a las 20h': 368.000 y 4,3%

'Saber y ganar': 764.000 y 7%

'Grandes documentales': 481.000 y 4,8%

'Documenta2': 193.000 y 2,2%

'Un poco más lejos': 134.000 y 1,7%

'Verano azul': 140.000 y 1,6%

'Los jardines japoneses de Monty Don': 242.000 y 2,1%