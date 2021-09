El paso de Lolita por el plató de 'laSexta noche' para promocionar su obra de teatro junto a Luis Mottola dejó un momento inesperado y bastante inquietante por una de sus declaraciones.

La actriz no dudó en dar su visión sobre el feminismo, aunque haciendo un razonamiento absolutamente errático: "No soy feminista. Soy un ser humano, soy mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer".

Lolita posiblemente no se supo explicar o quizá desconoce que el feminismo, por definición, lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres, sin suponer esto un ataque hacia los derechos del género masculino.

Este mensaje, propagado de manera insistente por partidos políticos como Vox, tristemente cala en una parte de la sociedad que no logra comprender entre el ruido político algo tan básico como que las mujeres no pueden cobrar menos que los hombres o que hay mujeres que son discriminadas y sufren violencia por su condición femenina.

No obstante, la artista intentó matizar sus palabras a los pocos minutos: "Que me perdonen las mujeres, porque está claro que a ellos no les matan como a nosotras, ahí está el porcentaje de lo que hay. Pero está bien que denuncien", comentó.