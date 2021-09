La séptima edición de 'Got Talent España' vivió este viernes un momento muy emotivo en su segunda gala de audiciones. Edurne y Risto Mejide dieron su pase de oro conjunto a Rosa María Martínez, una enfermera de un centro de mayores, que impresionó con su voz lírica sobre el escenario del formato de Telecinco y Fremantle: "¿Qué más se puede pedir?".

"Yo no debería estar aquí juzgándote. Te hemos acogido en nuestro país y tú, en cambio, has estado en la zona cero en el momento más complicado de nuestro país, y encima tu talento ha ayudado a nuestro mayores a llegar hasta aquí. Es un número perfecto", aseguró el presentador de 'Todo es mentira'. "Coincido con tu compañero. Creo que tienes una voz increíble. Es que no sé si alguna vez he escuchado decir que es la actuación perfecta", valoró Edurne.

La emotividad en esta actuación, ya que algunas de las personas mayores a las que Rosa María cuida y canta estaban presentes en el patio de butaca del teatro en el que se graban las audiciones: "Consideran que los sanitarios somos héroes, pero, para mí, los héroes son ellos".

"El mejor público son los abuelos. Han sido el público que me ha rescatado y me ha mantenido activa como artista durante todo este tiempo. Fue muy duro porque, antes de la pandemia, hice unas presentaciones aquí, pero hasta ahora no he cantado. Era una especie de ritual. Cuando se le decía que la enfermera iba a hacer un concierto, todos iban de gala. Todos van dispuestos y esperan ansioso el concierto. Ellos te devuelven el cariño que le das con mucho amor. Te lo expresan, te lo dicen y se sienten agradecidos. Vale muchísimo la pena trabajar con ellos", aseguró Rosa María en su vídeo de presentación.

Antes de presionar el botón de oro, las personas que cuida Rosa María subieron al escenario para acompañarla en ese momento, que se inició con una emotivas palabras de Risto: "Representas todo aquello de lo que tenemos que estar orgullosos: nuestros mayores, nuestros sanitario y al talento que sobrevive y nos hace creer. Y a vosotros (los residentes de Rosa), gracias. Este botón dorado es vuestro".

"Es el botón dorado más importante que daremos nunca", le dijo el presentador de 'Todo es mentira' a Edurne. "Lo sé. Esto era para los dos", le contestó la cantante.