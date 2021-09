Sofía Cristo termina de manera abrupta su participación en la primera edición de 'Secret Story'. La organización del reality de Telecinco ha decidido expulsar disciplinariamente a la DJ después de que perdiese los nervios y agrediese a Miguel Frigenti en un momento de alta tensión ocurrido a lo largo de la tercera gala de 'Cuenta atrás'.

“Sofía, esto para mí no es nada agradable. No habéis estado a la altura, pero hay cosas que suponen traspasar la línea, y tú lo has hecho hoy. La organización no tiene más remedio que expulsarte“, le dijo Carlos Sobera a Sofía en los minutos finales de la gala. "Lo asumo y pido perdón por los insultos simplemente porque en todo lo demás me reitero. Si él quería ser el malo del concurso, lo ha conseguido", contestó la hija de Bárbara Rey.

Para ser más exactos, este momento llegó después de que Sandra Pica se marchase del salón tras un nuevo enfrentamiento con Miguel Frigenti, que volvió a hablar de su relación con Tom Brusse. Sofía defendió a la exparticipante de 'La isla de la tentaciones', recibiendo una respuesta del periodista que desató el choque entre ambos: "Métete dónde te dé la gana, pero haz tus tramas y deja de alimentarte de la de los demás. Sería mejor para ti".

"¿Sabes lo que pasa? Que yo no soy tan sucia como tú. Yo no tengo la necesidad de hacer una tramas y estar hablando de toda la puta casa para tener un puto minuto de gloria", se le escuchó decir a Sofía antes de que la señal volviese al plató de Mediaset.

A los pocos segundos, Carlos Sobera interrumpió la intervención de la madre de Sandra para conectar de nuevo de la casa, ya que la tensión entre Sofía y Miguel Frigenti estaba en aumento. El colaborador de 'Sálvame' atravesaba el salón con los oídos tapados mientras Cristo le increpaba por las espaldas: "Yo por lo menos intento ser buena tía e intento estar en todas las partes de la casa, no como tú, que te aíslas e intentas hacer la mierda que tú ya sabes de los realitys: irte al grupo minoritario y que la gente tenga piedad de ti".

Después de que Lucía Pariente le pidiese que se calmase, Sofía Cristo se dirigió hacía Miguel Frigenti, que estaba sentado en el salón. Al hacer el intento de levantarse, según las imágenes, la DJ agarró violentamente las muñecas del periodista antes de empujarle de nuevo contra el sofá y derramar el agua de su botella. "¡No hagas eso!", le dijo Emmy a Sofía mientras intentaba separarle de él junto a otros compañeros.

"¡Corre, venga, di que me echen, capullo!", le gritó Cristo a Frigenti al observar cómo se marchaba del salón tras este desagradable momento. "Se puede estar enfadado o criticar, pero el espectáculo que estáis dando en este momento es, sencillamente, lamentable y no aporta nada a vuestro favor, de ninguno de vosotros. Vamos a intentar comportamos como personas mayores", aseguró Carlos Sobera, frenando también a la hija de Bárbara Rey después de que amagase con abandonar el programa antes de que el programa la expulsase disciplinariamente: "Esa no es la actitud. Calmaos un poco, tranquilizaos. Vas a intentar comportarnos como seres adultos y si tenemos que decirnos cosas, lo hacemos a la cara pero con educación".

"¡Corre, venga, di que me echen, capullo!", le gritó Cristo a Frigenti al observar cómo se marchaba del salón tras este desagradable momento. "Se puede estar enfadado o criticar, pero el espectáculo que estáis dando en este momento es, sencillamente, lamentable y no aporta nada a vuestro favor, de ninguno de vosotros. Vamos a intentar comportamos como personas mayores", aseguró Carlos Sobera, frenando también a la hija de Bárbara Rey después de que amagase con abandonar el programa antes de que el programa la expulsase disciplinariamente: "Esa no es la actitud. Calmaos un poco, tranquilizaos. Vas a intentar comportarnos como seres adultos y si tenemos que decirnos cosas, lo hacemos a la cara pero con educación".