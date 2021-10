En la emisión de La Última Tentación, el reality de Telecinco en el que los concursantes se encuentran separados de sus parejas y deben elegir si serles fieles o, por el contrario, rendirse a los tentadores. En el último episodio Lucía reaccionó a la infidelidad que cometió Manuel recientemente. "Me importa una mierda", ha dicho.

Lucía se mostraba impasible mientras le ponían las imágenes de la infidelidad de Isaac con Bela. Por su parte, Marina, Fani y Andrea se emocionaron, asegurando que "lo sabía", "yo sabia que esta persona es así y también lo defendí a capa y espada".

Y es que habían sido varias personas, en base a comportamientos del propio Isaac, que ya habían avisado que no era el novio ideal. Manuel, por ejemplo, afirmaba tener pruebas de que ya le había sido infiel a Lucía. Informaciones y rumores que anteriormente la mujer no creía, pero que ahora asumía como ciertas.

Tras mostrarse las imágenes, Lucía sentenció: "si hay una cosa que he aprendido es que no voy a perder la salud por un hombre. ¿Me duele? Sí. ¿Me importa? Una mierda". "Aquí se han retratado dos personas. Primero él porque es quien estaba conmigo y segundo ella porque venía con maldad desde el principio (...). Si no me he muerto por Manuel en su día, no me voy a morir ahora. No quiero saber más nada de esa persona. No quiero verle ni para despedirme. Ya no es mi pareja y no se lo tengo ni que comunicar" aseguró mientras la presentadora, Sandra Barneda, se mostraba emocionada.

Tras esto, Lucía se ha comenzado a acercar más a Manuel y a Marina, que la consolaron y le dijeron: "Qué mala suerte tienes, chiquilla. Te juro que me ha dolido montón. Es lo último que te mereces".