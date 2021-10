First Dates, el popular programa de citas que se emite todas las noches de lunes a viernes, ha vuelto a abrir sus puertas Paca. Paca ya acudió a comienzos de 2020 al programa y esta vez ha regresado buscando a "una mujer, me da igual si rubia o morena, pero con los pechotes grandes", aseguraba.

Paca se define así misma como un hombre heterosexual al que le gusta vestir de mujer. Se trata de una pensionista de Ibiza de 56 años de edad. "He tenido intentos de varias relaciones, pero al final se quedaron en nada, por eso he vuelto al programa" confesaba.

Y es que, en su anterior cita fracasó con Pilar, de la que cree que "era una chica un poco explosiva y, junto con su forma de pensar, no era lo que buscaba". En esta ocasión, además de lo mencionado, también esperaba que su acompañante fuera "tolerante, alegre y que todo fluya con él" le dijo a Carlos Sobera.

Su cita para este segundo intento en First Dates fue Soraya, una pensionista de Valencia con 55 años. "soy una persona muy misteriosa. También soy peculiar porque, a raíz del cáncer contra el que lucho, con una metástasis controlada, veo la vida de otra manera" confesaba antes de conocer a Paca.

"La chica es atractiva y me ha gustado bastante" dijo Paca nada más conocerla. En la cita ambos hablaron de sus anteriores relaciones, aunque Soraya no se llevó la misma impresión de Paca, "sexualmente no me pone y para tener una relación con una persona de este tipo, me tiene que atraer mucho".

Así pues, cuando la cena concluyó y llegó el momento de decidir si querían que hubiera una segunda cita, Soraya fue clara, "Me pareces una persona estupenda, pero no eres mi tipo. Como amigas si, como otra cosa, pues no".

Paca se iba así de First Dates de nuevo sin haber conectado con su cita. Ahora, la duda que surge es... ¿Volverá Paca a por un tercer intento?