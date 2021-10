La cuenta atrás para el estreno de 'Insiders' sigue su curso con una notable campaña de promoción antes de su estreno, que tendrá lugar este próximo jueves 21 de octubre. Netflix le ha dedicado un sonoro zasca a cadenas como Mediaset, grupo referente en el género de los realitys, en las nuevas promociones del formato, que lanzó en las pausas publicitarias de 'Secret Story'.

Sabemos que estás viendo esto durante los anuncios de la gala. Bueno, nos lo ha chivado @Najwa_Nimri. #INSIDERS llega en una semana. pic.twitter.com/3Zj2gsiHQJ — Netflix España (@NetflixES) 14 de octubre de 2021

"¿Interrumpo?. Sé que no porque estabas viendo la gala y se han ido a los anuncios. Lo sé porque te estábamos grabando sin que lo supieras. Que no. No te asustes. Esto solo pasa en Insiders, un reality donde los concursantes no tienen ni idea de que les están grabando. Reacciones reales, con concursantes reales. Porque ya era hora de volver a la esencia de los realities. Descubre la cara oculta de 'Insiders'", asegura Najwa Nimri en esta vídeo lanzado en las redes sociales.

'Insiders' será uno de los tres contenidos españoles de no ficción que llegarán esta temporada a Netflix. Producido por iZen ('El Cid'), compañía de José Velasco, fundador de Zeppelin y artífice de la llegada a España de 'Gran Hermano', el formato se estrenará el próximo jueves 21 de octubre, día en el que Telecinco habitualmente emite las galas de sus diferentes realitys desde hace años.

La plataforma de entretenimiento plantea mostrar la verdadera cara de los concursantes de reality en un espacio en el que no sabrán que estaban siendo grabados desde el principio de su participación. Gracias a un enorme esfuerzo humano y técnico, en un plató de 1600 metros cuadrados con más de 250 micrófonos ocultos y 70 cámaras escondidas, 23 de ellas en calidad cinematográfica, los participantes se muestran tal y como son en una vuelta al reality de convivencia más puro.