Manuel Díaz 'El Cordobés' sigue los pasos de Bertín Osborne y se convierte en el nuevo fichaje de Telemadrid. El torero se incorpora a la televisión pública para ponerse al frente de 'Hasta la cocina', un programa de gastronomía en el que cocinará platos muy variopintos con la ayuda de personajes anónimos.

En cada programa, un vecino de la Comunidad de Madrid será el encargado de acompañar a 'El Cordobés' en la cocina. Juntos prepararán una receta mientras intercambian vivencias. “Más que un programa de cocina, cocinar es una excusa para conocer a los madrileños y compartir vivencias de su vida personal y de la mía”, comenta el conductor del espacio, que participó en la primera edición de 'Masterchef Celebrity'.

Manuel Díaz, nacido en Madrid, desvelará anécdotas de su infancia y adolescencia en la ciudad: "Aunque vivo en Sevilla tengo mucha conexión con la capital. Conservo muchos amigos de la infancia y mi hija vive allí. Tengo un poco el corazón partido".

'Hasta la cocina' contará con un plató itinerante que permitirá cocinar en escenarios madrileños emblemáticos y llenos de encanto. También recorrerá los mercados más representativos, tanto de los pueblos como de la capital, para buscar sus mejores productos y recordar las curiosidades que guardan sus calles.

Manuel Díaz confiesa que no es un novato en la materia: "Me gusta mucho cocinar, la verdad es que soy cocinillas y muchas de las reuniones con amigos terminan en la cocina de casa. El arroz es mi especialidad, desde el caldoso hasta el risotto. Pero ahora quiero que sea la gente la que me enseñe sus recetas mientras nos contamos nuestras vidas".