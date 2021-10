El programa de citas First Dates se encuentra en su sexta temporada. En el programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera se han visto multitud de situaciones surrealistas y de citas que han acabado mal. No obstante, el programa no deja de sorprender y recientemente se ha visto la que es probablemente la peor cita de la historia de First Dates.

Los protagonistas en esta ocasión son Ainhoa y Roy, dos jóvenes que llegaban al programa buscando el amor. No obstante, desde un primer momento ya se vio que iba a ser muy complicado que surgiera feeling entre ellos y la cena acabara bien. "Políticamente hablando soy conservadora. Tengo ganas de conocer a una persona que sepa lo que quiere", dijo la sevillana Ainhoa.

Por su parte, Roy, malagueño, aseguró que "no es que le dé valor al dinero, se la doy a la libertad, a viajar... y todo eso se consigue con dinero, por eso le doy valor a las cosas que se consiguen con él".

"En el amor siempre me ha ido de culo"

A este choque de declaraciones contrapuestas se le unió que a la chica desde un primer momento no le gustó el físico de Roy: "llevaba unas pintas para venir a un programa a una primera cita.." criticó.

Durante la cena Roy confesaba que en el amor siempre le había ido "de culo", "la mayoría de veces me han rechazado por mi cara", dijo.

Mientras comían no hubo en ningún momento conexión entre ellos y a la hora de decidir si habría una segunda cita no hubo ningún tipo de sorpresa por parte de ninguno de los dos

"No volvería a quedar porque es un otaku y no se bañan", dijo Ainhoa tras unos comentarios de Roy en los que había asegurado que no se bañaba todos los días. No obstante, Roy también fue tajante con la sevillana, de la que dijo que, "solo coincidimos en que somos humanos".