La cuenta atrás para el lanzamiento de la primera temporada de 'Amor con Fianza' en Netflix ha llegado a su fin. La plataforma de entretenimiento estrena este jueves su nuevo reality presentado por Mónica Naranjo en el que seis parejas pondrán a prueba su confianza en un entorno idílico.

Todos aseguran tener una relación sincera, pero ahora, lo tendrán que probar. A lo largo del programa se irán descubriendo las mentiras y verdades de los concursantes. Todos se someterán al 'eye detect'', un revolucionario detector que analiza las alteraciones involuntarias que se producen en el ojo al mentir. Las parejas competirán por un premio en metálico de hasta 100.000€ sabiendo que, en Amor con fianza, las mentiras tienen un precio muy alto...Decir la verdad, por dolorosa que sea, les hará ganar dinero, pero, si mienten, la cifra disminuirá automáticamente. YOTELE habla con Mónica Naranjo sobre el estreno de 'Amor con fianza' en Netflix, entre otros asuntos.

Te pones al frente de 'Amor con fianza', un reality de parejas pero sin 'tentaciones', su gran diferencia con otros formatos de este género.

Bueno, a ver, contamos con algo que me parece más maravilloso como es que dentro de una villa maravillosa te metan a tu ex con el que aún hay 'brasitas'. Y después tenemos un 'eye detect' que es infalible. Imagínate la pareja que entra con un montón de preguntas, dudas y desconfianza por un momento en el que en el que alguien le ha hecho algo a la otra persona y siente que no le ha dicho la verdad y tener la oportunidad de descubrirlo. Es maravilloso, y además hay un bote en común de 100.000 euros en el que si uno miente perjudica a todo el mundo.

¿Has probado esa máquina 'Eye detected'?

Yo he pasado por ella para ver si realmente falla.

¿Qué tal la experiencia? ¿Le mentiste mucho al 'Eye detected'?

Me lo pase muy bien. Hombre, claro que mentí. Me pilló en todas. Me hicieron muy buenas preguntas, dije 'pues vale, pues no' y la máquina decía 'miente' (risas). Fue muy divertido.

¿Y los concursantes han mentido mucho?

(Suspira). Algunos sí, algunos no.

¿Hay muchas mentiras y hay parejas rotas?

No te lo puedo decir. Las mentiras en una relación o distancian o fortalecen porque cada pareja es un mundo. Si a mí me ha mentido mi pareja, dependiendo cómo haya sido, pues habremos aprendido los dos la lección de lo que son las consecuencias de mentir y fortalecer la confianza y la comunicación. Hay de todo. Si algo he aprendido a lo largo de los años es que solamente conocen la verdad de la relación los dos protagonistas.

Si han mentido, que empiecen a decir la verdad aquí para no perder dinero...

Pasar por una experiencia como esta o puede abrirte los ojos o fortalecer el vínculo.

Más allá del formato, ¿qué otras diferencias has encontrado con 'La isla de las tentaciones'?

Es diferente. 'La isla de las tentaciones' meten 10 'tentadores' en casa. En 'Amor con fianza', sí los hay también, pero el plato fuerte es que te metan sin comer ni beberlo a tu ex con el que todavía hay cosas y que, además, tu pareja te lance una pregunta... Depende de ti si has mentido o no. Imagínate qué lío.

¿Repetirías si hay una segunda temporada?

A mí me ha encantado. Me ha fascinado. Me ha gustado mucho porque, al final, va a ser un formato que nunca va a poder ser lo mismo porque va cambiando constantemente. No es como 'La isla de las tentaciones' en la que siempre es lo mismo. Viene todo muy preparado ahora mismo. En cambio, un formato como este en el que cambia todo el rato las cosas es muy atractivo. Me divierte eso.

Mucha gente dijo que no querías presentar estos programas tras 'La isla de las tentaciones'...

No. Yo me enamoré este tipo de realitys porque me apasiona el mundo de las parejas. A mí me hicieron un gran regalo. Yo no sabía que me iba a encantar tanto todo esto. Cada vez que hago esto es un Máster.

¿Crees que hay muchos prejuicios a la hora de ver este tipo de programas? Hay mucha gente que los ven como algo malo sin ni siquira verlos.

¿Sabes qué pasa? El poder trabajar en un programa como 'Amor con fianza' con parejas que son ajenas del mundo de la comunicación, que no es el caso de 'La isla de las tentaciones', en el que la mayoría de las personas vienen de otros programas de la cadena, y que de repente entran en una villa paradisiaca y se encuentren con muchas cámaras es maravilloso. Es muy auténtico porque a todos nos podría pasar. Al final, puedes sentirte reflejado en lo que puedes ver en un reality, observando, por ejemplo, en lo que falla en una pareja. Es un aprendizaje. También es un máster para los que lo ven también.

Has dicho que los participantes de 'Amor con fianza' son "ajenas del mundo de la comunicación"...

Son personas de calle que no han estado delante de una cámara. Nunca jamás han estado en un programa de televisión.

Además de sacar 'Lágrimas de un ángel' como primer single de 'Mimétika' el pasado 4 de noviembre, te vas a México dentro de poco, ¿no?

Sí, me voy en enero de gira. Tengo muchas ganas de ir. Yo tengo que ir a México, por lo menos, una vez al año. Tengo que ir a mi gente. La echo muchísimo de menos. Allí nací yo artísticamente. Es mi casa y uno tiene que volver.

¿Te ha costado renacer tras el confinamiento?

No. Es que no he estado parada. En el momento que nos encerraron a todos, me puse a componer. Además, semanas antes dije que necesitaba tiempo para pensar en escribir y hacer nueva música porque lo necesitaba, y justamente pasó lo que pasó. Al final, me ha venido pude realizar un repertorio de 30 temas en el que solo he escogido 10. Imagínate cómo me ha ayudado ese parón que hubo. En cierta manera, me ha venido muy bien estar en casa con la familia, cuidada y mimada. Hacía mucho tiempo que no pasa tanto tiempo en casa. Esta feo decirlo pero, artísticamente y personalmente, ha sido una bendición.

En unas circunstancias ajenas a las que tú tienes, ¿participarías a 'Amor con fianza'?

En este sí que me metería porque tiene un 'eye detect'. Si vas a un programa de este tipo y tienes la oportunidad de poder averiguar todas las dudas que te quedan sobre tu pareja... Imagínate que tu pareja te pide casarse contigo, tú le dices que tienes la sensación que no te está contando la verdad en varias cosas y te proponen entrar en 'Amor con fianza', y yo me meto de lleno. No entro por el dinero, sino porque voy a aclarar las dudas que tengo. Creo que de esa manera conozco mejor a mi pareja. Tanto en lo bueno como en lo no tan bueno. Perfecto no somos, pero tener esa oportunidad... Yo sí lo haría.