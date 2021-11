La segunda gala de ‘Tu cara me suena 9' llega esta noche a Antena 3 (22:10 horas). En esta ocasión, Eva Soriano tendrá que imitar a Georgie Dann, mientras que María Peláe desatará la locura para ponerse en la piel de Miley Cyrus. El ganador de la primera gala, Rasel, imitará a Dani Martín. Además, Agoney se pondrá en la piel de Pitingo, David Fernández se hará cargo del grupo Opus, mientras que Loles León reencarnará a Cecilia. Nia se pondrá en la piel de Lil Nas X, y Los Morancos imitarán al grupo de música Ricchi e Poveri. Por último, Lydia Bosch tendrá que imitar a Beatriz Luengo, con la que compartirá también el escenario.

Telecinco emite esta noche (22:00 horas) una nueva entrega de la séptima edición de ‘Got Talent España’. Tras pulsar en diez ocasiones el botón dorado, esta semana, ya no quedan Pases de Oro. El jurado no se resignará a no premiar alguna de las espectaculares actuaciones de la última gala de audiciones y Risto y Dani pondrán en marcha una acción inédita en la historia del formato en el mundo, desafiando al equipo de dirección del programa.

Por su parte, laSexta apuesta esta noche (21:30 horas) por una nueva entrega de 'Equipo de investigación’. La Ayahusca es la última sustancia alucinógena de moda en España. Este viernes en ‘La comuna de la felicidad’, el programa presentado por Gloria Serra entrevista al mayor empresario de Ayahuasca del mundo, Alberto Varela, un argentino afincado en Madrid. Dice que la Ayahuasca cura adicciones, depresiones e incluso trastornos de la alimentación. El empresario de la Ayahuasca factura al año casi 2 millones de euros tiene a más de 60 personas trabajando en su organización, sin embargo, apenas paga seguridad social, ¿por qué?

'En el punto de mira' vuelve esta noche (22:15 horas) a Cuatro. El programa se adentra en China para investigar sobre el terreno las características de su poder político y financiero. Entre otros lugares, se mostrará la gran fábrica en la ciudad de Yiwu que abastece a los comercios chinos de gran parte del planeta, la estación desde donde parte el tren con el recorrido más largo del planeta y que llega hasta Madrid, y la ‘pequeña España’ ubicada en un lugar remoto del país, de donde proceden la mayoría de los chinos afincados en España. En nuestro país, el programa se adentrará en Cobo Calleja, el principal centro importador y distribuidor en España de productos fabricados en China, en el que la Policía Nacional investiga presuntos blanqueos de capitales.

Además, un nuevo pase de ‘Cometieron dos errores’ (22:10 horas) ocupa el prime time de La 1 de TVE. Unos hombres acusan injustamente a Jed Cooper (Clint Eastwood) de haber robado ganado y no dudan en ahorcarlo. En el último instante, lo salva un comisario que trabaja a las órdenes del juez Fentom. Aclarados los hechos y demostrada su inocencia, el juez aconseja a Cooper que olvide lo ocurrido y le ofrece un puesto como comisario. Su misión será capturar vivos a los que intentaron lincharlo para que sean juzgados por el juez.