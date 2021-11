Pepón Nieto fue uno de los invitados de La Roca, el programa de LaSexta que cada fin de semana presenta Nuria Roca, y allí habló de la serie que está terminando su recorrido por Antena 3 sin pena ni gloria: la décima temporada de Los hombres de Paco. Pero sin duda, lo más interesante son las declaraciones que lanzó sobre Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Es un fenómeno matemático, es alucinante. Me sorprendió mucho, porque parecía un pulpo en un garaje", comenzó a referir el intérprete al respecto. Añadió, además, que "parecía que el PP tenía muy claro que no iba a ganar la comunidad y al final todo les encajó". Pero lo más llamativo fue lo que aseguró después.

🔴 Pepón Nieto: "Ayuso es un fenómeno. Al principio daba la sensación de que estaba mal medicada, pero de pronto se ha convertido en un fenómeno. Es tremendo". #LaRoca6 ➡ https://t.co/Fjhk7FxZP6 pic.twitter.com/TWAGk5wWnt — La Roca (@LaRocaLaSexta) 14 de noviembre de 2021

"Al principio, Ayuso decía verdaderas barbaridades, como que el atasco en Madrid era maravilloso, lo de las pizzas de los niños... Cosas peculiares. Era una persona que me daba la sensación incluso de que estaba mal medicada. Hacía cosas muy raras. Que no pasa nada, que yo también he estado mal medicado, pero no he presidido la Comunidad de Madrid". Pero ahora se sorprende de lo encantada que está la gente con ella: "es una tía que gusta muchísimo. Tiene mucha personalidad, hace política de una forma distinta". Una reflexión que fue aplaudida y criticada a partes iguales en las redes sociales.