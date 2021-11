Jorge Javier Vázquez se vio obligado a suspender el pasado domingo la función de su obra 'Desmontando a Séneca' que estaba prevista en el Teatro Guerra de Lorca. El Ayuntamiento de la localidad murciana informó en un comunicado de que la actuación había sido cancelada "por motivos de salud", causando cierto revuelo en redes sociales.

Para tranquilizar a sus seguidores, el presentador de Telecinco dio más detalles sobre lo sucedido. "Que no cunda el pánico. Laringitis aguda, diez días fuera de servicio", comentó Jorge Javier, que este jueves será sustituido por Carlos Sobera en la gala de expulsión de 'Secret Story'.

Sin embargo, estas explicaciones han sido puestas en duda después de que hayan comenzado a circular varios vídeos en los que aparece de fiesta en una conocida discoteca madrileña. Algunos testigos aseguran además que le vieron cantar y bailar, como todas las personas que estaban allí presentes.

🔴 Jorge Javier Vázquez ha suspendido por motivos de salud, su función de #DesmontandoASeneca esta tarde en Lorca.



📸 Hay imágenes que están por redes donde se le ve anoche en el Teatro Barceló dándolo todo con su amigo.



Seguiré informando en cuanto sepa a que se debe... pic.twitter.com/5SlNvWSmCQ — Alex Fernández (@alexfdz24) 14 de noviembre de 2021

Para zanjar la polémica, Jorge Javier se ha defendido con unas declaraciones en la revista Semana. "Era una cosa de tarde. Salí a comer, entré a las 18.00 y salí a las 21.00. Únicamente estuve tres horas y me fui a mi casa. A las 22.00 ya estaba en la cama", asegura.

El conductor de 'Sálvame' reconoce que los vídeos pueden ser "muy llamativos", pero insiste en que "cuando los pones en contexto no tienen nada que ver con lo que se puede llegar a pensar". Además, deja claro que va a hacer "vida normal" durante estos días.

"Ahora lo que tengo que hacer es esperar, pero no me voy a quedar en casa. En principio me reincorporo la semana que viene, pero todo depende de mi evolución. Nada está claro ahora mismo", zanja en el citado medio.