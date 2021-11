El Palauet Albéniz ha sido testigo este mediodía de un hecho excepcional hasta la fecha: la reunión de los premiados con los Ondas de esta edición con los de la de 2020. La de ese año que ha generado todas las excepciones.Por lo que en ese encuentro ‘intergeneracional’ han hablado con los medios en Montjuïc, horas antes de la gala de esta noche en el Teatro Coliseum, Roberto Leal, Iñaki Gabilondo, Jordi Évole, Bob Pop, Carles Porta, Pablo López y Aitana, galardonados todos ellos de este año, pero también Jedet y Daniela Santiago, actrices de las serie ‘Veneno’, y Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz, jurado de ‘Masterchef’, que el año pasado se habían quedado sin gala.

📸 Recepción de Ada Colau



Gabilondo, que ha recibido el Ondas especial, decía que este es su “premio de despedida”, porque en 2022 cumplirá 80 años y ya va siendo hora de retirarse. “Ya estoy harto de mí”, bromeaba, mientras ofrecía un dato que decía mucho de su dilatada carrera. “¡Hoy me he dado cuenta, impresionadísimo, de que mi primer Ondas lo recibí en noviembre de 1969!”. A quien le queda mucho para retirarse, y tiene mucho por ofrecer, es Roberto Leal, el que fuera incombustible presentador de ‘OT, que ahora tirunfa en Antena 3 con ‘Pasapalabra’. “Lo bonito de los premios es el reconocimiento de los compañeros. Ahora solo hay que pensar en disfrutarlo. Porque la gente dice: ahora hay que seguir. Pero también hay que disfrutarlo", comentaba.

Un premio para Pau Donés

Otro ser incombustible, pese a que su enfermedad le tenga postrado en una silla de ruedas, es Bop Pop, que recibía con doble orgullo el Ondas para “Maricón perdido”. “Esta serie solo me da alegrías. Me siento muy querido y entendido .Y feliz porque las voces que durante muchas años no se han escuchado, se escuchen”, confesaba. Jordi Évole, por su parte, decía que iba a recoger el premio de Pau Donés. Porque así lo sentía: “Es un reconocimiento al propio Pau, porque en 'Eso que tú me das' yo solo le acompañaba”, decía el periodista, para el que este es su quinto Ondas.

En cambio, para Carles Porta, presentador de ‘Crims’, en Catalunya Ràdio, este es el primero. Y muy esperado: “Toda la vida soñando con tener un Ondas, que es uno de los máximo galardones de la comunicación, y encima me llega con un proyecto en el que interviene mucha gente, en Catalunya Ràdio y en catalán", valoraba. Vicky Luengo también se alegraba de recibir su premio por 'Antidisturbios' en su tierra. “Una sorpresa y feliz de recibirlo en Barcelona”, confesaba. Álvaro Morte, por su parte, parecía tan huidizo como ese Profesor de 'La Casa de Papel' que le ha valido el Ondas, ya que no se le vio el pelo. Pero la razón era muy distinta a la de su famosos personaje.

El cantante más simpático

Pablo López se ha llevado un Ondas al fenómeno musical del año, y otro, extraoficial, a uno de los cantantes más simpáticos de la historia de los Ondas, porque desde el mínuto 1 se entremezcló con los periodistas y hablaba y bromeaba con todo el mundo. “Al enterarme del premio, tuve un momento de incredulidad, que pertenece a mi ADN, pero me siento honrado. Y es un premio compartido con la gente que ha hecho posible los 80 conciertos”, decía. Aitana, que comparte con él ese galardón, ha estado más protegida de la prensa, pero cuando se ha acercado a ella ha demostrado que esos cuatro años de éxitos no se le han subido a la cabeza: “No me siento más que nadie porque no lo soy”, ha asegurado, mientras reconocía que había "flipado" con el premio. Y eso que en unos días ha recibido también un MTV y un premio Elle. "Pero tengo que trabajar duro, porque las cosas no salen solas", ha advertido.

Representantes de la otra edición

Entre los premiados de la gala de 2020 se encontraban Jedet y Daniela Santiago, que mostraban su felicidad, empañada por el anuncio de su compañera de reparto de ‘Veneno’, Isabel Torres, de que el cáncer de pulmón que sufre solo le da dos meses de vida. “Estoy triste por eso “, decía Jedet con los ojos empapados en lágrimas. A ella le dedicará el premio esta noche en la gala, pero también a la comunidad ‘trans’ a la que ella pertenece. “Los Javis me han cambiado la vida y ‘Veneno’ ha cambiado muchas vidas, porque da un mensaje necesario cuando la extrema derecha está cogiendo mucha fuerza”, ha afirmado.

Otros ‘desplazados’ de 2020 eran los miembros del jurado de ‘Masterchef’, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz, que por fin tendrán gala. “Venir a la gala es bonito, importante, pero lo importante es que te den el premio”, decía Rodríguez. “Recibirlo es algo muy bonito”, insistía Cruz, recordando que este es el segundo que se lleva el programa. “También agradecemos el cariño de la gente que nos quiere como si fuéramos de su familia”, apostillaba Vallejo-Nájera. El reconocimiento... y el reencuentro. Eso es lo que se ha celebrado hoy en Barcelona.