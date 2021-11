De amigas a enemigas íntimas. Alba Carrillo se ha sentido traicionada por Isabel Rábago en 'Secret Story' y ha roto por completo la relación de amistad que les unía, tal y como ha dejado claro en los platós de Telecinco durante las últimas semanas. Este mismo jueves, la modelo ha aprovechado para responder desde 'Ya es mediodía' a la dura columna que le ha dedicado su compañera de programa.

"A esas personas las he sacado de un plumazo de mi vida y no volverán a entrar. Las injurias tienen las patas muy cortas. No sé si coincidiré con ellas en un plató, yo al menos no voy a pedir el no coincidir, como al parecer algunas sí han solicitado", escribe Rábago, que presume de que su "profesionalidad" está "muy por encima de los caprichos personales". "Yo nunca he jugado con el trabajo de nadie", deja caer.

Aunque Rábago evita mencionarla de manera directa, Alba no tiene ninguna duda de que se está refiriendo a ella: "Te voy a llamar 'Isabel la puñales' a partir de ahora. Educación no has tenido y respeto tampoco". "En vez de escribir columnas reescribe tu libro, que es infumable. No toques a mi madre, porque me duele mucho. No vengas a puñales porque yo voy a mordiscos", ha advertido.

Por otro lado, ha querido dejar claro que ella no ha "jugado con el trabajo de nadie". "Tú sí lo has hecho con el mío y con el de mi madre", ha recordado Alba, que considera que Rábago no es "profesional". "Has dicho muchas veces que te querías ir de la televisión. Baja de tu nube, deja de ser tan prepotente y sé más humilde. Has estado en un reality como todos los demás, no por ser periodista o abogada", ha añadido.

"Si quieres dar más pasos, yo también. Has jugado con lo que no se toca", ha continuado diciendo la colaboradora, que también le ha hecho una petición a su examiga: "A partir de ahora, para las amenazas de demandas y lo que quieras me vienes de frente".