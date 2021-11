El mercadillo solidario que organizó Lydia Lozano el pasado fin de semana para ayudar a los afectados por el volcán de La Palma ha estado rodeado de polémica. La colaboradora sacó adelante este proyecto para vender numerosas prendas de ropa donadas por sus compañeros de Telecinco, consiguiendo recaudar cerca de 11.000 euros. Sin embargo, hubo varias personas que no contribuyeron a este proyecto.

Esto ha sido el detonante de una auténtica guerra en el plató de 'Sálvame', siendo Laura Fa una de las principales protagonistas de toda esta historia. La periodista explicaba este lunes el motivo por el que decidió mantenerse al margen del mercadillo solidario: "Todo era muy raro. Le dije que iba a quedar fatal y que no quería salir pringada".

Jorge Javier Vázquez no dudó en afear la actitud de Laura. "Me parece la mayor muestra de egoísmo. Es decir, no quieres donar nada porque a lo mejor quedas mal", le dijo el presentador a Laura, que mantuvo que en un principio le parecía “cutre”. "Dijiste que no querías donar porque iban a ir las cámaras de 'Sálvame', por si no vendías nada", aseguró Lydia.

Jorge Javier: "A mí no me pediste ropa"

La polémica en torno a su iniciativa solidaria ha provocado que Lydia rompa a llorar en varias ocasiones, ya que su acto se ha visto empañado por las disputas con varios de sus compañeros. Jorge Javier Vázquez, Kiko Matamoros, Rafa Mora aseguran que Lydia no les avisó para que colaboraran.

"Estoy flipando, Lydia. A mí no me pediste ropa", lamentó el presentador durante la tarde de este lunes. "A mí tampoco", añadió Matamoros, mientras que Mora afirmaba que no eran "los únicos". La periodista explicó que fue Cristina, la persona que le ayudó, quien se puso en contacto con algunos de los famosos. "Lo fui diciendo poco a poco. Iba surgiendo, no me hice una lista", ha subrayado esta tarde.

Belén Esteban, Jesús Vázquez, Marta López, Alonso Caparrós, la familia Campos, Paz Padilla, Sofía Suescun, Alexia Rivas, Kike Calleja, Kiko Jiménez, Marisa Martín Blázquez o Emma García fueron algunos de los rostros de Mediaset que quisieron colaborar en el mercadillo de Lydia.