Jalal Maher, el vecino de Ana Guerra, continúa con su periplo televisivo. Tras pasar por programas como 'Madrid directo', 'Sálvame' o 'Ya son las ocho', este miércoles ha recalado en Antena 3 para narrar el supuesto infierno que estaría viviendo por culpa de la artista. Según su relato, no puede descansar debido a los molestos ruidos que hace cuando tiene que ensayar.

Aunque la tinerfeña ya ha pedido disculpas, reconociendo que solo se excedió en una ocasión tras quedarse tocando hasta altas horas de la noche, su vecino sigue quejándose. Hace unos días, Guerra reconocía ante los medios de comunicación que está cansada de esta situación: "Yo trabajo en mi casa. Si no puede dormir la siesta, no es mi problema". "Quiero zanjarlo, no quiero darle más bola a esto, me da pereza", añadió.

Unas palabras que dejaron "en shock" a Jalal, según ha explicado este miércoles en 'Espejo público'. "Ella dice que cierra las ventanas, pero no es verdad, las ventanas están abiertas", ha afirmado el joven, que hace unos días compartía una grabación para demostrarlo: "El vídeo es de hace unas semanas, pero lo publiqué hace dos días para que la gente viera que están abiertas".

Imaginaos tener que escuchar esto casi todos los días incluso el domingo, ella dice que cierra las ventanas y persianas pero no es verdad como veis en el video. Tengo el derecho de trabajar y descansar sin escuchar a #anaguerra NO podemos promocionar la falta de empatia así! 😔 https://t.co/fH1E74A84p pic.twitter.com/gLPJGTGBsk — Jalal Maher (@Jalalmaher1983) 29 de noviembre de 2021

Por otro lado, Jalal ha criticado la "falta de empatía" de Ana Guerra: "Toca todo el día, si las ventanas están abiertas el ruido es horrible. Si están cerradas también se puede escuchar todo". Asimismo, ha subrayado que el descanso a mediodía es "importante" para su bienestar: "No puedo dormir la siesta después de trabajar ocho horas".

"El otro día toqué en el techo con la escoba porque hacía mucho ruido. Bajó su padre y me dijo que las cosas iban a mejorar", ha afirmado el inquilino, que por el momento no ha notado ninguna diferencia.