Sara llegó al restaurante de 'First dates' con las ideas muy claras. A sus 21 años, reconoció ante Carlos Sobera que le cuesta encontrar pareja estable porque no suele conocer a personas afines a sus intereses. "No podría estar con un chico que fuera de Podemos. Seríamos como el perro y el gato", aseguró durante su paso por el dating show de Cuatro.

La joven acudió al programa para buscar a una persona con una ideología similar a la suya: "Me da igual el partido, pero que sea de derechas". Durante su cita con Álvaro, un conductor de 24 años, no se anduvo con rodeos y le lanzó la pregunta de la manera más directa posible: "Es muy importante para mí. ¿De qué ideología política eres?". "¿Quieres que te sea sincero?", respondió Álvaro, que en un principio prefirió no mojarse demasiado: "No estoy ni con uno ni con otro. Yo soy central". Estas palabras no convencieron a Sara, que siguió presionando para obtener la respuesta que buscaba: "¿Y podría saber qué partido es el que te representa?". "Más la derecha. Un poquito", terminó confesando el joven. En unos totales a cámara, Sara lamentó que no fuera "de derechas del todo". "No puedes buscar nunca a una persona perfecta. Siempre va a haber un pero, pero bueno, siempre que lo respete yo creo que está bien", comentó. En el momento de la decisión final accedió a tener una segunda cita con Álvaro: "Es una persona muy acorde a lo que estoy buscando". Él, por su parte, también se mostró dispuesto seguir conociéndola: "Veo que la cosa de primeras ha fluido con naturalidad, que al final es lo importante. Hay cualidades dentro de ella que me han gustado".