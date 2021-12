'First Dates' abre sus puertas diariamente a comensales que pueden dejar sin palabras a sus respectivas citas. Este es el caso de Marina, una pescadera almeriense de 24 años, que se presentó asegurando que sus amigos destacan de ella que tiene una personalidad arrolladora: "También soy muy tradicional, quiero un trabajo estable, que lo tengo, una casa...".

"Me gustaría opositar para la Guardia Civil o Policía Nacional, desde pequeña ha sido mi sueño, aunque también pensé meterme en el ejército. Al final he seguido con mi actual trabajo para coordinarlo con los estudios y porque es más relajado", aseguró la chica en sus primeros minutos en el espacio de Cuatro, que también desveló que le gustaban los chicos "respetuosos, alegres y, sobre todo, felices": "Me encanta reírme. Creo que eso es uno de mis puntos clave para conquistarme".

Minutos después, Marina supo que iba a conocer a José Angel, un camarero cartagenero de 35 años, que llegó al restaurante asegurando que le gustaban las bromas y los chistes: "Estoy riéndome todo el rato. Si no me rio, es que no estoy muy cómodo".

"es una chica bastante guapa, muy cañón y atractiva", aseguró José Ángel después de conocer en la barra a Marina, que también tuvo una muy buena opinión de la que fue su cita: "Mi primera impresión ha sido buena porque es un chico que se cuida".

Una vez sentados en la mesa que el programa les reservó, lo cierto que ambos se conocieron un poco más a fondo. Por su parte, Marina le contó a José Ángel que está opositando para la Policía Local, descubriendo también que les unía el deporte. "Soy muy futbolero, me encanta verlo con mis amigos y jugarlo", afirmó el chico de Cartagena (Murcia).