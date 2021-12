El actor Daniel Grao ha destacado este jueves a Efe la importancia de "no ningunear a la chavalería" en la ficción, algo que "ocurre mucho, pero los chavales, en general, tienen la cabeza muy bien amueblada y, luego, tienen sus carencias y miedos, como todos".

Grao (Sabadell, Barcelona, 1976), protagonista de la serie de TVE 'HIT', participa en Logroño en las I Jornadas de la Juventud de La Rioja, organizadas por la Cadena SER de esta región y celebradas en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Este actor, quien ha pronunciado la ponencia 'Plantamos cara el bullying', ha indicado que intenta trabajar en temáticas que conciencien a la sociedad, ya que entiende que su trabajo es "poner espejos y hacer consciente de que esto está ocurriendo, se llama así y suele ir por estos lados".

Es el caso de su personaje en 'HIT', el profesor Hugo Ibarra Toledo, cuyas iniciales ponen título a esta serie, al que ha definido como "una especie de bisagra entre una generación y la otra, entre los dos mundos", y "ambos se pueden sentir representados y unos entender un poco más a los otros en las dos direcciones".

"No nos ponemos de un lado o de otro y mucha gente me dice que ‘la veo con mis hijos adolescentes, que no me quieren hablar de según qué temas y, a veces, la serie hace que me hablen de esos temas'", ha precisado.

Ha remarcado que los asuntos que se tratan en 'HIT' están basados "en situaciones reales que luego llevas a la ficción de un modo que crees que va a funcionar a nivel serie, porque necesitas montar unas tramas, pero los casos en sí y las patologías están sacadas de la sociedad, están ocurriendo".

"Me gusta cuando suceden estos vínculos en la ficción, que puede quedarse en algo simplemente de entretenimiento, pero va un poco más allá y tiene un cierto impacto en lo social", porque "siento que ahí el trabajo adquiere otra importancia", ha destacado.

Grao ha incidido en que, gracias a 'HIT', recibe numerosos mensajes de padres y docentes que agradecen que la serie trate ciertos temas; así como de muchos jóvenes, algunos ingresados por adicciones "ya sea a lo virtual o a sustancias"”, que le escriben para decirle "tu personaje me está ayudando".

“Cuando pasan estas cosas, realmente te haces consciente de que nuestro trabajo a veces va un poquito más allá de que la serie te guste y te entretenga”, ha resaltado este actor, a quien este proyecto le ha permitido "meter mano en los guiones con ciertos temas" que ya le interesaban de forma previa.

"HIT" está a punto de llegar al final de su segunda temporada en TVE, del que Grao ha dicho que será "bastante emotivo, con un cierre de círculo", y respecto a si habrá una tercera temporada ha apuntado que ojalá pronto se puedan dar buenas noticias de cara al futuro.

En estas jornadas también ha intervenido el investigador principal del grupo de ciberpsicología de UNIR, Joaquín González Cabrera, quien trabaja en la actualidad en el análisis de riesgos de internet entre el alumnado de Formación Profesional (FP).

González Cabrera ha iniciado su intervención telemática con la aclaración de que internet tiene "aspectos positivos y bondades como uno de los mayores avances de este tiempo", pero, "como toda la tecnología, depende del uso que se le dé a la misma".

Ha distinguido los riesgos de internet "de nivel relacional, que se centran, fundamentalmente, en una necesaria interrelación con terceras personas para que se dé un problema relacionado con el ciberacoso o con el 'sexting'".

Y por otro lado existen "los riesgos a nivel disfuncional, que se centran en el uso disfuncional e inadecuado" de internet y la tecnología por parte de las personas, que les puede llevar a "padecer distintos problemas", ha resaltado.