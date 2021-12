A sus 13 años, el catalán (de Cornellà) Levi Díaz ya sabe lo que es vivir la emoción de una final televisiva. La sintió cuando se proclamó ganador de 'La voz kids 6', donde enamoró a la audiencia y a los 'coaches' con la balada 'Never enough', y este domingo 19 de diciembre volverá a experimentarla otra vez, ahora como representante español en Eurovisión junior, la versión infantil del famoso festival musical, que TVE-1 retransmite a partir de las 16.00 horas.

"No pienso en el puesto que consiga, sino que llegue el mensaje de mi canción. Aunque claro, si quedo en un buen puesto, mucho mejor", bromea a El Periódico este preadolescente de voz dulce y potente sobre el escenario cuya pasión por la música nació precisamente gracias a la televisión, viendo concursos internacionales como el 'Factor X' británico o 'La voz' de Holanda. "Me fijaba mucho en los demás, pero nunca pensé que cabría la posibilidad de que cantara. Nadie en mi familia lo hacía", comenta este joven que está estudiando piano en el Taller de Músics de Barcelona en el que se formó Rosalía y tomando clases de técnica vocal con Miguel Manzo.

De 'Reír', la canción que interpretará este domingo en París, la sede de Eurovisión junior de este año, destaca que "es superpegadiza, positiva y con un mensaje de libertad". "Vamos juntos a crear / Un mundo nuevo, lleno de colores / Una montaña rusa de emociones / Abre el alma y vuela, el corazón se eleva / Abre las ventanas a una vida nueva", dice parte de su optimista letra, que invita a recuperar la esperanza: "Queremos crear una revolución de sentimientos, porque hemos pasado un año muy malo. Queremos hacer una revolución y convertir esos sentimientos malos en buenos. A vivir la vida. La música y el arte pueden cambiar el mundo", recalca.

Un buen palmarés infantil

La pieza reúne sonidos de percusión del mundo e instrumentos latinos, enlazados con la electrónica y el pop. Una canción más movida de las que le solíamos oír a Levi en 'La voz kids'. "Yo fui el que dije que quería algo diferente, salir de mi zona de confort", reconoce. El joven está convencido de que la melodía invitará al público al moverse, igual que lo hará la coreografía creada por Vicky Gómez ('OT') que bailarán los cuatro niños que le acompañarán en el escenario: Lucía, Violeta, Sergio y Juan Diego.

España cuenta con un notable historial en el palmarés del festival infantil (al contrario que en la versión de los adultos). De las seis veces que ha participado (estuvo 13 años sin hacerlo, hasta que volvió en 2019), ha logrado una victoria (María Isabel, 2004, con 'Antes muerta que sencilla'); dos segundos puestos (Sergio, con 'Desde el cielo', en 2003, y Antonio José, con 'Te traigo flores', en 2005); dos bronces (Melani, 'Marte', 2019, y Soleá, 'Palante', 2020), y un cuarto lugar (Dani Fernández, con 'Te doy mi voz', en 2006).

A Levi no le asusta ninguno de sus 18 rivales. O "compañeros" de otros países, como él prefiere llamarlos. "Si todos los estilos fueran iguales pensaría que alguna canción rivalizaría un poco con la mía, pero no es así". Además, él está convencido de que va a disfrutar. "Todos vamos a pasárnoslos bien. El puesto que logremos no depende de nosotros. No es solo cantar bien, sino que hay muchas cosas, como la suerte", afirma.

Las votaciones

El chico es consciente de que un certamen como este es "un buen sitio para impulsar la carrera" para alguien como él, que sueña con irse a estudiar a EEUU música y ciencias, porque le encantaría ser piloto. De momento, para lanzar un disco dice que "todavía hay que esperar un poco", y no descarta que alguna canción fuera en catalán, aunque en esa lengua lo que más le gusta interpretar son 'nadales' (villancicos).

A diferencia de la edición senior del certamen, en esta la audiencia de cada país puede votar (gratis y 'online') por su propia candidatura. Las votaciones se abrirán el viernes 17 de diciembre, dos días antes de la final, en la web oficial JuniorEurovision.tv. Allí los espectadores encontrarán las 19 candidaturas, incluida la española, y tendrán que elegir sus tres piezas favoritas.

Las votaciones se cerrarán justo antes de que comience la final (comentada en España por Tony Aguilar y Julia Valera) y volverán a abrirse después durante 15 minutos. La elección del público supone el 50% de la clasificación. La otra mitad del resultado final lo decide un jurado profesional.

19 competidores

Aparte de Levi, los otros aspirantes a hacerse con el minimicrófono de cristal son también niños con edades comprendidas entre los 9 y los 14 años: Anna Gjebrea (Albania), Sona AZizova (Azerbaijan), Deni y Marti (Bulgaria), Enzo (Francia), Pauline (Alemania), Maiú Levi Lawlor (Irlanda), Alinur Khamzin & Beknur Zhanibek (Kazajistán), Ike y Kaya (Malta), Ayana (Países Bajos), Dajte Muzika (Macedonia del Norte), Sara James (Polonia), Simäo Oliveira (Portugal), Tanya Mezhentseva (Rusia), Jovana y Dunja (Serbia), Olena Usenko (Ucrania), Elisabetta Lizza (Italia), Maéna (Armenia) y Nikoloz Kajaia (Georgia).