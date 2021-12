Cuando se cumplen tres meses de la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma, y coincidiendo con el cese de su actividad, las cadenas de televisión han enviado a sus rostros más reconocidos hasta la isla para hacer balance de la catástrofe y seguir informando de la situación. Susanna Griso, Matías Prats, Vicente Vallés, Diego Losada o Ana Blanco son algunos de los periodistas que trabajan sobre el terreno.

'Sálvame' también ha querido volver al lugar de la noticia con Lydia Lozano como enviada especial. La colaboradora ha volado hasta su tierra natal para trasladar sus impresiones durante una conexión en directo. "La vuelta ha sido de altos y bajos. Te encuentras una isla más despejada, no tan llena de ceniza. Luego hablas con la gente y te vienes abajo", ha explicado la periodista: "Estoy encantada de estar aquí. Una vez más, 'Sálvame' da visibilidad a la tragedia que está viviendo La Palma".

Lydia ha ido emocionándose poco a poco hasta que, finalmente, no ha podido evitar romper a llorar: "Tengo familia en La Palma, pero me siento muy orgullosa de todos los palmeros. Es impresionante hablar con ellos". "Es súper admirable. Las ayudas no están llegando y te cuentan cada cosa que se te parte el alma", ha afirmado la reportera, recordando además que "la gente tiene que seguir donando". Cabe recordar que ella misma organizó un mercadillo benéfico hace unas semanas para recaudar dinero destinado a los afectados.

Más adelante, después de escuchar las palabras de su compañera, Jorge Javier Vázquez ha intervenido para hacer una puntualización sobre las ayudas para los afectados por el volcán. "No quiero quedar como el portavoz del Gobierno. Supongo que las ayudas estarán llegando según su curso, pero en este caso todos queremos que haya más rapidez y más celeridad", ha comentado.

Lydia ha matizado que no quiere "politizar" este asunto: "Hay gente que se ha quedado sin casa, les queda una platanera y les siguen cobrando la cuota de autónomos. Eso sí que lo denuncio públicamente". "Para una persona que ha perdido su casa y su vida, cualquier minuto es tarde. Está muy bien que se diga desde aquí para que se haga lo conveniente. No se puede seguir cobrando a una persona que lo ha perdido todo", ha defendido Jorge Javier.