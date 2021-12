En 'First Dates' se producen conexiones tan fuertes que pueden provocar que las citas acaben de una forma muy pasional y sensual. Esta semana, el conocido programa de Cuatro vio cómo la cena de una de sus curiosas comensales no podía ir mejor porque logró encontrar precisamente lo que tenía en mente.

Chantal se definió ante las cámaras del programa de Cuatro como una mujer muy activa sexualmente: "Soy como una versión guarrilla de una princesa Disney", confesó sin miramiento. Fue buscando a un chico moreno y que le diera todo lo que ella quería y necesitaba: "Me considero una mujer insaciable".

En la cita conoció a José, un chico con el que se sintió muy a gusto y con el que la chispa no tardó en dejarse ver. Ambos coincidieron en muchos de sus gustos y no ocultaron su atracción. Cuando acabaron de cenar y acudieron a una sala más privada no dudaron en dar rienda suelta a la pasión y besarse: "Me ha dado un calor exagerado, ha sido una cita ardiente", exclamó la joven antes de que ambos, como era previsible, decidieran tener una nueva cita juntos.