RTVE Play, la plataforma gratuita que sustituye a A la Carta, empieza el año cargada de estrenos de series, películas y documentales, entre las que se encuentran Miniseries, dramas, thrillers, comedias, musicales y adaptaciones, como 'House of Cards', 'Los Miserables', 'Ser o no ser', 'Trueno' y 'The Split'. Todos ellos estarán disponibles, en 'streaming, y sin coste alguno, durante las próximas semanas.

'Raíces' de Carlos Maldonado Serie documental sobre la vida del chef Carlos Maldonado, ganador de la tercera edición de 'Masterchef'. Dirigida por Hernán Zin, el documental es una mirada retrospectiva hacia ese joven rebelde que acompañaba a su padre en la venta ambulante y que terminó por conquistar a casi cuatro millones de espectadores con su triunfo en el 'talent' de TVE. Durante los dos capítulos se podrá concer de cerca al chef viajando hacia sus orígenes. Se mostrará su evolución como cocinero, pero también como persona. Los pasos que dio para echar a andar sus proyectos profesionales, ‘Raíces’ (con una Estrella Michelín) y ‘El Círculo’, y cómo lo compaginó con el gran proyecto de su vida: su familia. 'Trueno' El 19 de enero llegará a RTVE Play el documental 'Trueno: Atrevido a soñar', un filme que sigue la exitosa gira que ha hecho el rapero argentino por España. Con tan solo 18 años, Mateo Palacios Corazzina, conocido artísticamente como Trueno, es todo un referente para muchos jóvenes que persiguen un mismo sueño: ser un rapero de éxito. Originario de La Boca, en Buenos Aires, el rapero consiguió a sus 17 años alzarse como campeón de la FMS Argentina y de la Red Bull Batalla de los Gallos en 2019, haciendo así historia dentro del freestyle. Un documental con un relato único por la vida y carrera de este joven ídolo de las nuevas generaciones. 'Ser o no ser' La nueva serie de Playz está protagonizada por un adolescente trans y tratará, sin prejuicios, sobre los retos emocionales a los que se enfrenta en su recién iniciada transición. 'Ser o no ser' arrojará luz sobre las vivencias de un colectivo desconocido para muchos o mal entendido por otros. Esta comedia dramática juvenil, protagonizada por Ander Puig, contará con seis episodios de 25 minutos de duración. La historia transcurrirá en una clase de bachillerato escénico donde sus alumnos sueñan con convertirse en grandes intérpretes. 'House of Cards' Miniserie británica que está ambientada en el Londres de 1990, tras la caída de Margaret Thatcher como Primera Ministra del Reino Unido. La historia narra la vida de Francis Urquhart, un político de extrema derecha que traza un plan para alzarse con el poder y convertirse en Primer Ministro. La serie, que cuenta con tan solo cuatro capítulos, se emitió entre el 18 de noviembre y el 9 de diciembre de 1990 por la BBC. Tal fue su éxito que recibió cinco nominaciones en los premios BAFTA de la televisión, alzándose Ian Richardson con el de Mejor Actor. 'Los Miserables' Adaptación televisiva basada en la exitosa novela de Víctor Hugo que fue todo un éxito. La serie, emitida por la BBC, nos transporta a la Francia de principios del siglo XIX en plena Revolución de Julio. Protagonizada por Dominic West como Jean Valjean y Lily Collins como la joven Fantine, la serie narra, de forma muy fiel al libro, lo que ya vimos en 'Los Miserables' de Tom Hooper, Bille August o Josée Dayan. 'El colapso' Miniserie francesa que narra lo que ocurriría con la humanidad si el sistema colpasara y se viniera abajo definitivamente. Los ocho capítulos que tiene la serie están filmados en plano secuencia con el fin de potenciar el dramatismo que se vive en las calles de París tras el colapso. Con una mirada en primera persona, la serie muestra historias que comparten la desesperación y la huída de las personas que intentan sobrevivir a la catástrofe. Una serie de situaciones límite que llevarán al espectador a un grado de tensión comparable a la que sufren los protagonistas de la miniserie. 'Informer' Mminiserie de seis episodios que trata sobre un hombre inglés de origen paquistaní que se ve forzado a trabajar para un oficial antiterrorista. Protagonizada por Paddy Considine, Bel Powley y Nabhaan Rizwan, la serie de la BBC se introduce en el terrorismo yihadista sin llegar a caer en los tópicos convencionales. El thriller, dirigido por Johnny Campbell, está lleno de ritmo, diversidad racial, historias entrevesadas y giros que culminan con un final muy potente. 'The Split' Miniserie británica que trata sobre una reputada familia de abogadas especializadas en casos de divorcio. La ficción, protagonizada por la actriz Nicola Walker, comienza cuando Hannah decide abandonar el bufete familiar tras una disputa con su propia madre (Deborah Findlay). La serie profundiza en las mujeres que luchan por su felicidad. Mujeres que son madres, que se casan, que se divorcian, que permanecen solteras, que tienen hijos, que trabajan, en definitiva, mujeres de todos los tipos. Además, la ficción de la BBC también habla sobre los problemas familiares, los secretos y el pasado. 'Matangi / Maya / M.I.A.' Documental dirigido por Stephen Loveridge que se centra en la vida de la cantante Mathangi “Maya” Arulpragasam, más conocida por su nombre artístico M.I.A. El documental recorre durante dos décadas la vida de la cantante, primero como refugiada tamil en Londres huyendo de la guerra en Sri Lanka y luego como estrella. A través de los vídeos caseros que llegó a acumular Mathangi, el documental explora los primeros años de su carrera como artista donde la cantante se centraba en la búsqueda obsesiva de su propio sonido. Poco a poco fue adquiriendo un reconocimiento mediático que aprovechó para hacer activismo político y denunciar un genocidio que Europa y Estados Unidos querían oír hablar. 'Hipócrates' Con la misma temática de series como 'Médico de Familia', 'Hospital Central' o 'Anatomía de Grey', 'Hipócrates', esta serie francesa cuenta la historia de cuatro jóvenes residentes que se ven obligados a ponerse al frente del Hospital público de París cuando una cuarentena deja en cuadro a la plantilla del centro clínico.. En ocho capítulos, los jóvenes tendrán que lidiarselas para atender a todos los pacientes y mantener en funcionamiento el centro hospitalario durante las 48 horas que dura la cuarentena. La serie tuvo una gran acogida entre la crítica y el público, alzándose con tres nominaciones los Globos de Cristal (el equivalente francés a los Globos de Oro). 'Amazing Grace' Este año llegará a RTVE Play el documental sobre el mítico disco góspel de Aretha Franklin: 'Amazing Grace'. El gran director Sydney Pollack fue el encargado de rodar uno de los conciertos más emblemáticos de Lady Soul. Fue en enero de 1972 en la Iglesia Bautista Misionera New Temple en Watts (Los Ángeles). Aquella grabación se convertiría en su disco más vendido y en un símbolo del góspel. Antes de la muerte del director Pollack en 2008, expresó su deseo de convertir aquel concierto en una película. El productor Alan Elliott recuperó las grabaciones, atrapadas durante cuatro décadas en una bóveda, y abordó el proyecto con gente apasionada de la música. '20.000 días sobre la tierra' Documental dirigido por Iain Forsyth junto a Jane Pollard, celebra el poder transformador del espíritu creativo. En 24 horas ficticias se narra la vida del músico e icono cultural internacional Nick Cave. El filme ofrece, combinando drama y realidad, un retrato íntimo del proceso artístico examinando lo que nos hace ser lo que somos. Un documental notablemente inteligente y entretenido según el New York Post.