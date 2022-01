Jorge Javier Vázquez no se ha mordido la lengua y ha estallado en directo contra Rocío Flores. El presentador de 'Sálvame' ha bautizado a Antonio David Flores con el mote de 'El Penas', un calificativo que no le ha hecho ninguna gracia a la hija del excolaborador. "Qué lástima. Pobrecito, pena me da él a mí", afirmó la joven durante la tarde del lunes ante los micrófonos de la prensa.

Por alusiones, el conductor del espacio de Telecinco ha respondido a las declaraciones de la actual colaboradora de Ana Rosa con un contundente mensaje: "Para lo joven que es, es muy chunga". "Trabaja en la tele por ser nieta de Rocío Jurado e hija de Rocío Carrasco, que no se le olvide. Si fuera solo hija de El Penas no estaría en la tele", ha recordado.

Sin embargo, la mayor parte del discurso ha ido en contra de Antonio David, que sería quien maneja los hilos de toda la trama que rodea a su familia: "Me daría pena tener un padre tan miserable como el tuyo, que tenía a su mujer pasando hambre en 'Supervivientes' mientras estaba con otra y cobrando. Ahora te tiene a ti trabajando, intentando justificar la vida que él hace y haciéndote pasar por un bochorno tremendo".

Jorge Javier: “Rocío Flores está en televisión por ser la nieta de Rocío Jurado, no por ser la hija del penas” #yoveosalvame #APOYOROCIO18E pic.twitter.com/zoBCE4jK0G — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 18 de enero de 2022

"Si fuera un verdadero padre se pondría a trabajar y evitaría que la gente a la que quiere pasase continuamente por tantos malos tragos. Yo a la gente que quiero la protejo, no la veo machacada en un sitio", ha subrayado Jorge Javier, que ha aprovechado para sacar pecho por su situación profesional: "Que no te de pena. Soy el presentador estrella de la cadena, tengo una obra de teatro en Madrid de miércoles a domingo y me va fenomenal. Yo a tu edad había hecho una carrera, pero lo que conozco de ti son los filtros que usas en Instagram, tampoco mucho más".

"Se os llena la boca al hablar de la importancia de la familia. Pues mira, chica. Tú que estás diciéndole continuamente a tu madre que llame a tu hermano, yo lo que jamás dejaría es que tu hermano se fuera con la mujer de tu padre, estaría conmigo", ha dejado caer Jorge Javier. Cabe recordar que, según publica la prensa del corazón, el hermano de Rocío se habría quedado con Olga tras su separación de Antonio David.

Jorge Javier ha finalizado su discurso mirando a cámara y lanzando un mensaje para Antonio David: "Luego dice el padre que solo me meto con las mujeres. No, no. Penas, te llamo penas y miserable. Las dos cosas". "No sé si eres más penas o miserable. Aparte de vago", ha concluido el conductor de 'Sálvame'.