El Benidorm Fest se vio envuelto en polémica tras la victoria de Chanel. La cantante y bailarina será la próxima representante española en Eurovisión y su triunfo provocó multitud de críticas, algunas de ellas totalmente desmesuradas. Tras borrarse su perfil de Twitter por todo el odio recibido injustamente, la joven ha querido detallar cómo se encuentra y cómo está viviendo la semana posterior al festival.

En los últimos días se ha dejado en varios programas de televisión, como 'Café d'idees', de Gemma Niega, o 'Mejor Contigo', de Ion Aramendi. Durante la tarde del martes, la cantante quiso charlar con 'Zapeando', con Dani Mateo al frente.

La joven ha aclarado cómo se encuentra en estos momentos: "Están siendo unos días un poco raros, un poco agridulces, pero ya estoy aterrizando y todo lo que estoy recibiendo es mucho amor de mi gente, de la profesión y de gente que no conozco y me está sentando guay".

Chanel ha defendido su candidatura y esfuerzo: "Yo soy artista y me he estado formando y seguiré formándome durante toda mi vida. Nos hemos preparado tanto mi equipo como yo muy fuerte para esto y estamos muy contentos con lo que ha sucedido encima del escenario. Tengo que ser fuerte y estar orgullosa de mí como artista".

El revuelo ha salpicado a los políticos, que han aprovechado para hacer campaña sobre el tema y atacarse mutuamente. Dani Mateo, Miki Nadal y el resto se interesaron por saber qué opina sobre el alcance que está teniendo el asunto: "Yo soy artista, no soy política, y he hecho mi trabajo lo mejor que he podido y lo voy a defender a muerte".