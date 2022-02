Risto Mejide ha mostrado su malestar con 'El programa de Ana Rosa', y más concretamente con su presentadora Ana Terradillos, por permitir que Eduardo Inda haya cargado contra su programa en la mesa de actualidad. El magacín matinal se ha hecho eco de la absolución del periodista de Okdiario acusado de acosar a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero, lo que Inda ha aprovechado para atacar al conductor de 'Todo es mentira'.

"La semana pasada no se respetó su presunción de inocencia, se le condenó por parte de periodistas y medios", apuntó el director del citado medio para, seguidamente, señalar directamente a Risto: "Bueno, él no es periodista". "Los periodistas bastardos que nos han acusado de toda suerte de delitos van a tener todas sus querellas correspondientes", advertía el tertuliano.

Unas palabras que no le han sentado nada bien al presentador del formato de Cuatro. En su cuenta de Twitter, Risto decía esta mañana lo siguiente: "Que Eduardo Inda insulte o ataque 'Todo es mentira' no es novedad, ni siquiera necesariamente malo. Orgullosos de ello. Que Ana Terradillos no defienda el trabajo de sus compañeros, sí. Yo jamás permitiría que un colaborador hablase así de una compañera. Se avecina programita".

Que Eduardo Inda insulte o ataque a @todoesmentiratv no es novedad, ni siquiera necesariamente malo. Orgullosos de ello. Que @anaterradillos no defienda el trabajo de sus compañeros, sí. Yo jamás permitiría que un colaborador hablase así de una compañera. Se avecina programita. — Risto Mejide 🕶 (@ristomejide) 17 de febrero de 2022

Esta crítica ha llegado a oídos de la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', que más adelante ha respondido en directo. "Ha sido una mañana muy complicada. Bastante teníamos como para que encima el señor Inda me la haya liado un poquito. Es que me la has liado", le ha dicho a su colaborador.

La periodista ha afirmado que no se había dado cuenta de las "descalificaciones" de Inda: "Yo me había quedado con que una persona no era periodista, pero parece ser que has llamado 'gentuza' y que has utilizado el calificativo de 'bastardos". "Aquí os apañáis vosotros, que bastante tengo con todas las guerras que tengo", ha añadido.

Sin embargo, Terradillos no ha dudado en afear la actitud de Risto: "Al que me dice que no debería admitir descalificaciones personales, tiene usted toda la razón. En este programa no se admiten. Me gustaría también haberle visto en otras ocasiones, cuando otros hemos sido señalados".

"A partir de ahora, la palabra a Inda y las guerritas entre vosotros", ha finalizado para dar paso a su compañero, que ha zanjado el asunto sin pedir disculpas: "No, guerritas no. Me he dedicado a describir, no he insultado. He calificado como se merece a esa gente que no ha respetado la presunción de inocencia, que nos ha acusado de terrorismo informativo".

En la entrega de esta tarde de 'Todo es mentira', Risto ha desvelado que ha hablado por teléfono con Terradillos: "Hemos aclarado las cosas entre nosotros". Dicho esto, ha arremetido contra Inda por atacar a los periodistas de su programa y ha recordado las veces que ha sido condenado: "Debería lavarse la boca antes de hablar incluso del último becario que acaba de entrar en este programa, porque tiene más decencia que usted".