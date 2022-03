En la actualidad, todas las series que nos apetece ver están generalmente en las plataformas de streaming, si queremos actualizarnos con las novedades que se encuentran en el catálogo es imposible porque tendríamos que tener todas las plataformas contratadas. Esto conlleva un gran desembolso de dinero que nos planteamos a la hora de elegir qué documental, reportaje o serie seguir.

Existen formas de ahorrar dinero que no requieren de mucho sacrificio para poder ver todas nuestras series favoritas. Las reglas del juego han cambiado por ende también el consumo de estos contenidos, sobre todo a raíz del impacto por la pandemia que ha generado más demanda. Afortunadamente, hay otras maneras de poder solucionar nuestras demandas y así ahorrar dinero. ¿Quieres ver todas tus series favoritas pero cada una de ellas está en distinta plataforma? No te preocupes, aquí te mostramos cuatro trucos para que la factura no esté desorbitada a fin de mes.

Planifica lo que quieres ver

Aprende a administrar el tiempo que dedicas a ver la serie porque como existe la opción de darse de baja o alta las suscripciones se pueden cambiar en cualquier momento que estimemos oportuno. Entre temporada y temporada de alguna serie, se puede dar de baja el servicio para no gastar y volverlo a contratar cuando esté disponible el episodio que esperábamos. Muchas series duran casi un año o se demoran más de lo esperada por la producción que tienen como consecuencia puedes tomarte ese tiempo libre y darte de baja. En vez de suscribirte a varios servicios simultáneamente, puedes elegir solo uno y ponerte al día con todos tus contenidos favoritos.

Pruebas gratuitas

Lo bueno que tienen las plataformas de streaming de hoy en día es que nos dan un tiempo limitado para poder ver los contenidos que ofrecen y así decantarnos por unos u otros. Esta oportunidad es buena para aprovechar ese tiempo y ver alguna película, un documental o una serie que nos guste antes de que se nos desactive.

Compartir cuentas con la familia o los amigos

Si queremos dividir gastos y ahorrar dinero compartir las cuentas con la familia o los amigos es una buena opción para ello, ya que las plataformas ofrecen más dispositivos de los que en verdad se utilizan. Puedes contratar el plan familiar para tener más dispositivos que conectar y así ser varias personas y disfrutar sin quebraderos de cabeza pagando menos.

Adherirse a las ofertas de las compañías telefónicas

Quizá sea la preferencia más conocida, varias empresas telefónicas ofrecen a sus clientes (o antes de serlo) un paquete especial en el que se incluyan estos servicios de streaming. Podemos tener Netflix, HBO o Disney+ o varios a la vez a la par que tenemos la línea telefónica, el internet y las tarifas del móvil. Una opción económica si lo que buscamos es tener el mayor repertorio de plataformas de streaming para que no se nos cuele nada.

Plantéate todas estas opciones y baraja cuál se adapta a ti para que estés al tanto de todas las novedades que van saliendo cada semana y disfrutar de todo el repertorio que te ofrecen las plataformas de streaming.